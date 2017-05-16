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(Görüntülü Haber) Topbaş: Sosyal medya maalesef buralara tünemiş baykuşlar taraından yönetiliyor

İdris TİFTİKCİ/ İSTANBUL, () İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Kadir Topbaş, inşaat çalışmaları devam eden 3. havalimanında büyükelçilerle kahvaltıda bir araya geldi. "Sosyal medya maalesef buralara tünemiş...

İdris TİFTİKCİ/ İSTANBUL, () İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Kadir Topbaş, inşaat çalışmaları devam eden 3. havalimanında büyükelçilerle kahvaltıda bir araya geldi. "Sosyal medya maalesef buralara tünemiş baykuşlar tarafından yönetiliyor" diyen Topbaş, "Bunu açık ve net olarak ifade ediyorum. İnsanı tahrip ediyor, sonucu nereye gidecek farkında değil. İnsanlık değerlerinin öldüğü bir dünyada yaşadığının farkındada değil. Attığı twitlerle neleri sarstığının, nasıl bir kıyameti tetiklediğinin farkında değil. Bunların hepsi gözümüzün önünde cereyan ediyor. Bunlara dur demenin yolu dayanışma, birlikte olma, bunlara tavır koyma ve bunlara karşı duruşumuzu netleştirmekle mümkündür" dedi. "BU ADIMLARI DA DOSTLARLA BİRLİKTE ATMAK LAZIM" İstanbul'a gelen turist sayısına da değinen Kadir Topbaş, "Son yıllarda hem İstanbul hem de Türkiye'de ciddi hamleler ve gelişmelerin var. Göreve başladığım 2004 yılında İstanbul'a yılda 3 milyonun altında turist gelirken, bu sayı bugün 12 milyonu geçti" diye konuştu. "Turist sayısında, yaşanan terör olayları nedeniyle düşüş yaşandığı, 10-11 milyonlara kadar geldigini ama tekrar toparlandı" diyen Kadir Topbaş, "Türkiye'nin gelişmesini istemeyenler, manipülasyonlar, bir takım terör örgütleri ve bizim çokça üzerinde durduğumuz sizin de takip ettiğiniz akla ziyan, olamaz diyeceğimiz bir FETÖ darbe girişimi yaşadık. Belediyem işgal edildi. Belediyemin önünde 17 şehit verdik. 50'ye yakın yaralı ortaya çıktı. Sayın Cumhurbaşkanımızın iradesi, cesareti ile bunlar halkımızın yüreği ve imanıyla üstesinden gelindi. Bundan böyle kimse kolay kolay bir ülkede buna cesaret edemez. Dünya insanlığına zannediyorum bir örnek oldu. Korkakların geleceği yoktur. Cesur adımlar atmak lazım. Bu adımları da dostlarla birlikte atmak lazım. Biz sizleri hep dostlar olarak belliyoruz. Dünya insanlığının tüm yönetimleri birbirinin dostudur ve dostu olması gerekiyor. Ayrım gayrım yapmaksızın inançlarına bakmaksızın insan olduğumuzu her şeyin önüne koyarak geleceği çok daha mutlu kılarız " dedi.

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