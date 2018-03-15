(Görüntülü Haber) TOKİ Kavaklıdere'de sevindirdi

TOPLU Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ile Muğla'nın Kavaklıdere Belediyesi'nin ortaklaşa yürüttüğü proje kapsamında yapılan, Kavaklıdere 3. Etabında yer alan 126 konut için kuralar çekildi. İlk çekilen kurada hak sahibi olan bakır ustası 51 yaşındaki Mehmet Sağıroğlu, Oğluma ev alma hayalimi bugün gerçekleştirdim. 2+1 daireye hak kazandım. Bugünün şartlarında dışarıdan ev almak mümkün değildi. Devletimiz sayesinde oğluma bir ev almak nasip oldu. Şu anda eğitimini sürdürüyor, geleceği için ona iyi ve ekonomik bir yatırım yaptığım için mutluyum. Allah devletimize zeval vermesin dedi.

Kavaklıdere'nin ilçe merkezindeki Cumhuriyet Mahallesi'nde yapımına bir yıl önce başlanan 90 konut ile Çayboyu Mahallesi'nde tamamlanan 36 konut için bugün Kavaklıdere Belediyesi Yüksel Özkan Düğün Salonu'nda kura çekimi gerçekleştirildi. Kura çekimine Belediye Başkanı AK Parti'li Mehmet Demir, TOKİ Proje Uzmanı Ahmet Kuşçu ile yaklaşık 300 Kavaklıdereli katıldı. Kura çekimine katılan vatandaşlar, Cumhuriyet ve Çayboyu mahallesindeki konutlarını görmek için yağmurlu havaya rağmen buralara akın etti.

TOKİ proje sorumlusu Ahmet Kuşçu, kura çeken hak sahibi vatandaşlarla bu ay sonuna kadar resmi sözleşmenin yapılacağını ardından 6 ay içinde konutların tamamının teslim edileceğini söyledi. Konutların 2+1 ve 3+1 olmak üzere iki tipte yapılırken, 2+1 konutların aylık taksitleri 335 TL'den, 3+1 konutların aylık taksitlerinin ise 607 TL'den başladığını belirtti.

Kura çekilişini başlatan Başkan Demir, 2007 yılından itibaren TOKİ ile çalışmaya başladık. Bugüne kadar tam 437 vatandaşımızın konut edinmesine yardımcı olduk. Bugün ilçemiz nüfusunun 5'te 1'i, TOKİ konutlarında yaşamını sürdürüyor. Bugün de 126 konutun kurasını çekiyoruz. Vatandaşlarımız belediye ve TOKİ işbirliği sayesinde, 150 bin TL'ye alamayacakları evleri 80-90 bin TL'ye aldı. Kira öder gibi ödeyerek ev sahibi oluyor. TOKİ ile işbirliğimiz, bu yıl da devam edecek. Küçük sanayi sitesinde 47 işyeri yapmak için imzaladığımız protokolün ihalesini en kısa zamanda yapacağız. TOKİ ile birlikte ilçemiz yaşantısının kalite standardı yükseldi. Ekonomik şartlar içerisinde güçlük çeken vatandaşımız; TOKİ sayesinde ihya oldu. Biz de belediye olarak TOKİ'ye alım garantisi verdik, elimizi taşın altına koyduk, herkes mutlu dedi.

İLK KAZANAN BAKIR USTASI

İlk çekilen kurada hak kazanan vatandaşlardan bakır ustası, evli ve iki çocuk babası 51 yaşındaki Mehmet Sağıroğlu, Oğluma ev alma hayalimi bugün gerçekleştirdim. 2+1 daireye hak kazandım. Bugünün şartlarında dışarıdan ev almak mümkün değildi. Devletimiz sayesinde oğluma bir ev almak nasip oldu. Şu anda eğitimini sürdürüyor, geleceği için ona iyi ve ekonomik bir yatırım yaptığım için mutluyum. Allah devletimize zeval vermesin dedi.

İkinci hak kazanan evli, 4 çocuk ve 12 torun sahibi 69 yaşındaki Necmiye Karabıyık ise İstanbul'da çalışan oğlu için ev aldığını belirterek, Şartlar her geçen gün ağırlaşıyor. Oğlum İstanbul'da çalışıyor ama nasıl olsa memleketine dönecek. O nedenle hazır çalışırken, devletimiz aracılığı ile bir ev sahibi olsun istedik. Bugün de kuramızı çektik, mutluyuz. Bu devirde ev sahibi olmak kolay değil. Biz bu evi 120 bin liraya zor alırdık, şimdi yarısına mal edeceğiz dedi.