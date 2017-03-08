(Görüntülü Haber) Tokatlı kadınlar sorunları süpürdü

Mustafa TURAPOĞLU/TOKAT,()-TOKAT'ta bir grup kadın, 8 Mart Dünya Kadınlar günü dolayısıyla farkındalık yaratmak amacıyla, kadınların sorunlarının yazılı bulunduğu kağıtları şehrin ortasında süpürdü. Kentte gönüllü turizm elçisi Fatma Esin Tuna ve beraberindeki bir grup kadın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla ilginç bir çalışmaya imza attı. Kadınlar Günü'nde farkındalık yaratmak için çalışma gerçekleştiren kadınlar, günlük hayatta kadınların yaşadığı sorunları dile getirdi. Cumhuriyet Meydanı'na gelen kadınlar yaşadıkları, 'şiddet', 'tecavüz', 'taciz', 'eşitsizlik', 'çocuk gelin', haksızlık', 'dışlanma' gibi sorunları ayrı ayrı kağıtlara yazıp yere bıraktı. Kadınlar daha sonra yanlarında getirdikleri süpürge ile birlikte bu sorunları süpürdü. Bu sırada meydanda yapılan etkinliği çevredeki erkekler dikkatle izledi. Bazı erkekler ise ellerindeki süpürge ile temizlik yaparak etkinliğe destek verdi. "SÜPÜRGE İLE MEYDANLARA ÇIKTIK" Kadınların karşılaştığı bir sürü sorunların olduğunu söyleyen Fatma Esin Tuna, "Biz bugün toplumsal temizliği vurgulamak istedik. Sadece evimizi temizlemek bencilliktir. Biz temizliği artık sosyal hayatta önce kendi hayatımızdaki olumsuzlukları süpürerek daha sonrada toplumsal olumsuzluğu süpürerek bunu vurgulamak istedik. Kadınların karşılaştığı bir sürü sorunlar var. Bunlar sadece bir kişinin üstünden geleceği sorunlar değil. Başkasının sorunu benimde sorunumdur, tüm kadınların sorunudur. O yüzden biz bugün süpürge ile meydanlara çıktık, hayatımızı tertemiz yapıyoruz. Tabi taciz, tecavüz, çocuk gelin, dışlanma gibi sorunları öncelikle bugün süpürdük" dedi. Etkinliğe katılan kadınlardan Gizem Kalmış ise, kadına karşı şiddetin yok edilmesini istediğini belirterek, "Bizde bugün bu sorunları süpürdük. İnşallah sonsuza kadar süpürmüş oluruz" diye konuştu.