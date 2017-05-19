(Görüntülü Haber) Tokat'taki Ballıca Mağarası'nda defile

Fatih YILMAZ- Halil İbrahim YEL/PAZAR (Tokat), () - TOKAT'ın Pazar İlçesi'ndeki Ballıca Mağarası'nda, 'Geleneksel El Sanatları, Yavaş Moda Günleri ve Türkü Bayramı' etkinlikleri kapsamında defile düzenlendi. Şebnem Schaefer ve Günay Musayeva'nın da aralarında bulunduğu mankenler, yöreye özgü kıyafetleri sergiledi.



Tokat'ta Valilik ve Belediye işbirliğiyle düzenlenen 'Geleneksel El Sanatları ,Yavaş Moda Günleri ve Türkü Bayramı' etkinliklerinin 2’nci gününde Pazar İlçesi'nde Ballıca Köyü sınırları içerisinde bulunan 680 metre uzunlukta ve 95 metre yüksekliğindeki Ballıca Mağarası’nda defile düzenlendi. Defilede ünlü mankenler Şebnem Schaefer ve Günay Musayeva'nın yanı sıra Best Model ve Miss Model yarışmalarında dereceye giren profesyonel 15 model, Tokat'a özgü motiflerin yer aldığı kıyafetleri sergiledi.



Manken Şebnem Schaefer ilk defa bir mağarada defileye katıldığını kaydederek, ''Bizim için çok farklı bir yer, defile öncesinde kıyafetler ile çekimler yaptık. Dünyada mağarada defile yapıldı mı, duymadım. Ben burada olduğum için çok memnunum. Mağarayı gezdim ve çok beğendim. Çok değişik geldi. Hem ürkütücü, hem de güzel’’ dedi.



Manken Günay Musayeva ise ilk kez bir mağarada defileye çıktığı için çok heyecanlı ve mutlu olduğunu söyledi.