(Görüntülü Haber) Tokat'ta yoğun sis

TOKAT’ta bu sabah etkili olan yoğun sis kentin üzerini kapladı. Hava sıcaklığının sıfırın altında 4 dereceye kadar düştüğü Tokat’ta, sabah saatlerinden itibaren yoğun sis etkili oldu. Görüş mesafesinin yer yer 30 metreye kadar...

28 Aralık 2017 Perşembe 11:59