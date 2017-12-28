(Görüntülü Haber) Tokat'ta yoğun sis
TOKAT’ta bu sabah etkili olan yoğun sis kentin üzerini kapladı. Hava sıcaklığının sıfırın altında 4 dereceye kadar düştüğü Tokat’ta, sabah saatlerinden itibaren yoğun sis etkili oldu. Görüş mesafesinin yer yer 30 metreye kadar...
28 Aralık 2017 Perşembe 11:59
TOKAT’ta bu sabah etkili olan yoğun sis kentin üzerini kapladı. Hava sıcaklığının sıfırın altında 4 dereceye kadar düştüğü Tokat’ta, sabah saatlerinden itibaren yoğun sis etkili oldu. Görüş mesafesinin yer yer 30 metreye kadar düşmesi nedeniyle araç sürücüleri trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Kentin yüksek kesimlerinde etkisini artıran sis tabakası kent merkezinin üzeri kapladı. Ortaya güzel görüntüler çıktı.
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