(Görüntülü Haber) Tokat'ta 'Yavaş Moda Günleri'

Fatih YILMAZ- Halil İbrahim YEL / TOKAT, () - TOKAT'ta Valilik ve Belediye işbirliğiyle düzenlenen 'Geleneksel El Sanatları Yavaş Moda Günleri ve Türkü Bayramı', yağmur altında kortej yürüyüşü ile başladı. Tokat Valiliği ve Tokat Belediyesi tarafından organize edilen ve 3 gün sürecek olan Geleneksel El Sanatları Yavaş Moda Günleri ve Türkü Bayramı, Gazi Osman Paşa Stadı önünden kortej yürüyüşü ile başladı. Yağmur yağışına rağmen yoğun katılımın olduğu kortej yürüyüşünde Edirne, Manisa, Kırşehir, Ankara, Erzurum, Trabzon ve Silifke'den gelen halk oyunları ekipleri renkli görüntüler oluşturdu. Yürüyüş sırasında halaylar çeken halk oyunları ekipleri vatandaşlardan büyük alkış aldı. Sulusokak girişinde kortej yürüyüşüne Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Tokat Valisi Cevdet Can, AK Parti Tokat Milletvekilleri Zeyid Aslan, Coşkun Çakır, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Hidayet Arıkan ve protokol katıldı. Kortej yürüyüşünün ardından Sulusokak’ta bulunan Tokat Müzesi karşısında Tokat’ın geleneksel kıyafetlerin ve ürünlerin tanıtıldığı 70 standın açılışı gerçekleştirildi. Sağanak yağmur altında yapılan açılışta konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Tokat'ın gelenek ve geleceği birleştiren bir şehir olduğunu söyledi. Açılışın ardından, protokol ve katılanlar stantları gezdi.