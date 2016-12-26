Fatih YILMAZ/ BAŞÇİFTLİK (Tokat), () -TOKAT'ta hava sıcaklığının sıfırın altında 15 dereceye düştüğü Başçiftlik ilçesindeki Sulugöl Göleti'nin yüzeyi buz tuttu. Başçiftlik ilçesinde kar yağışı ardından hava sıcaklığı sıfırın altında 15 dereceye kadar düştü. Havalanın soğumasıyla birlikte ilçe yakınlarındaki Sulugöl Göleti'nin yüzeyi dondu. Bazı meraklılar, donduğundan emin olmak için gölete taş atarak üzerinde yürüdü. Bölge sakinlerinden Abdullah Bolat, göletin sulama amaçlı yapıldığını söyleyerek, "Hava soğuduğunda göletin yüzeyi kısmen veya tamamen donuyor. İnsanlar da buraya piknik amaçlı manzarayı seyretmeye geliyor" dedi.
(Görüntülü Haber) Tokat'ta Sulugöl Göleti dondu
Fatih YILMAZ/ BAŞÇİFTLİK (Tokat), () -TOKAT'ta hava sıcaklığının sıfırın altında 15 dereceye düştüğü Başçiftlik ilçesindeki Sulugöl Göleti'nin yüzeyi buz tuttu. Başçiftlik ilçesinde kar yağışı ardından hava sıcaklığı...
26 Aralık 2016 Pazartesi 10:23
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.