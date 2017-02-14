(Görüntülü Haber) Tokat'ta peyzaj çalışmasında 17 metrelik kuyu bulundu

Fatih YILMAZ/TOKAT,() - TOKAT'ta tarihi Sulusokak'ta bulunan Takyeciler Cami çevresinde belediye ekipleri tarafından sürdürülen peyzaj çalışması sırasında, işçiler 17 metre derinliğinde kuyu buldu. Tokat Belediyesi ekipleri, Sulusokak'ta bulunan Takyeciler Cami önünde bulunan alanı düzenlemek amacıyla yaklaşık 1.5 ay önce çalışma başlattı. Sivas Anıtlar Kurulu'ndan alınan izin ile başlatılan çalışma kapsamında yüzeyde bulunan toprak yaklaşık yarım metre tıraşlandı. Ancak tıraşlama çalışması sırasında işçiler yaklaşık 17 metre derinliğinde, bir metre genişliğinde çevresi taşlarla örülmüş bir kuyu buldu. Kuyunun içerisinin ise toprak yığını ile kapandığı görüldü. "TOPRAK TIRAŞLANINCA KUYU İLE KARŞILAŞTIK" Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, "Orada hoş olmayan meydanı biz tarihi bir havaya büründürmüş hale getirmek istedik. Bu manada çalışma başlatmıştık. Şu anda 3'te 2'lik kısmını bitirdik. Tabi biz bu düzenlemeyi yaparken yüzeysel yarım metre toprağı tıraşladık. Yine tam bir bölgeye gelindiğinde bir kuyu ile karşılaştık. Üstünü topraklar kapatmıştı, işçi arkadaşlarımız toprağı çıkartınca aşağıya doğru inen bir kuyu gördük. Tabi şu anda bu kuyunun ne zamandan kaldığı, hangi amaçla kullanıldığı, bu kuyunun ne ifade ettiğini bilmiyoruz. Gerekli incelemeler yapılıyor" dedi.