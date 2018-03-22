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(Görüntülü Haber) Tokat'ta öğrenciler suyun önemini anlattı

TOKAT'ta 22 Mart Dünya Su Günü nedeniyle özel bir ortaokulun öğrencileri farkındalık yaratmak için, kent merkezinde stant kurarak suyun önemini anlattı. Öğrenciler kurdukları stantta suyun önemine dikkat çekmek için "Gel vatandaş gel suya...

TOKAT'ta 22 Mart Dünya Su Günü nedeniyle özel bir ortaokulun öğrencileri farkındalık yaratmak için, kent merkezinde stant kurarak suyun önemini anlattı. Öğrenciler kurdukları stantta suyun önemine dikkat çekmek için "Gel vatandaş gel suya gel, bugün bedava yarın para ile" diye pazarcı esnafı gibi bağırarak vatandaşlara su ikram etti.

​Tokat'ta özel bir ortaokulun 7'nci sınıf öğrencileri, Fen Bilgisi Öğretmenleri İsa Arslan'ın öncülüğünde 22 Mart Dünya Su Günü dolayısıyla Yeraltı Çarşısı üzerinde etkinlik düzenledi. Öğrenciler, pazarcı nidaları eşliğinde suyun faydalarını sıraladı. Öğrenciler, "Gel vatandaş gel, suya gel, bugün bedava yarın para ile" diye pazarcı esnafı gibi bağırarak vatandaşlara su ikram etti. Öğrenciler ayrıca hep bir ağızdan "Suyu israf etmeyeceğime ve ettirmeyeceğime, boşa akan musluk gördüğümde kapatacağıma, çevremdeki herkesi su tasarrufu konusunda uyarıp, eğiteceğime, çevreme, doğaya ve tüm canlılara saygılı olacağıma, çevrenin dengesini bozmayacağıma, söz veriyorum" şeklinde mesaj verdi.

Ayrıca öğrenciler sözlerini sınıfça yazıp besteledikleri 'Su' adlı şarkıyı seslendirdi. Vatandaşlara su ikramında bulunan öğrenciler, yetişkin bireylerden su tasarrufu yapmaları konusunda istekte bulundu.

Okul Müdürü Ramazan Maviş, Dünya Su Günü'nde bir farkındalık oluşturmak ve suyun dikkatli kullanımını teşvik etmek istediklerini söyledi.

Proje organizatörü Fen Bilgisi Öğretmeni İsa Arslan ise dünyada ve Türkiye'de su kaynaklarının hızla tükenmekte olduğunu ifade ederek, "Dünya Su Günü olması nedeni ile farkındalık oluşturmaya çalıştık. Çocuklar bu konuda gayet bilinçliler, büyüklerine bugün örnek olmak istediler" diye konuştu.

 

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