(Görüntülü Haber) Tokat'ta derede balık ölümleri

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ/TOKAT,()TOKAT'ta kent merkezi içerisinden geçen Behzat Deresi'ndeki balık ölümleri, çevredekileri tedirgin etti. İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri balık ölümlerinin nedenini belirlemek için sudan örnekler aldı. Bugün öğle saatlerinde, Behzat Deresi'nin yüzeyinde çok sayıda balık telef oldu. Derenin çevresinde toplanan vatandaşlar, telef olan ve can çekişen balıkları izledi. İhbar üzerine İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Çevre Sağlığı şubesi ekipleri balık ölümlerinin araştırılması için dere suyundan örnekler aldı. Ayrıca polis ekipleri, dereden telef olan balıkların toplanmaması için vatandaşlara uyarıda bulundu. Vatandaşlarda balık ölümlerine karşı tedbir alınması istedi.