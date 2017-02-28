(Görüntülü Haber) Tokat'ta deprem tatbikatı

Mustafa TURAPOĞLU/TOKAT, () - TOKAT'ta İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından deprem tatbikatı düzenlendi. Tokat'ta 28 Şubat Sivil Savunma günü dolayısıyla, Karşıyaka'da bulunan okullar bölgesinde tatbikat düzenlendi. AFAD ekiplerinin yanı sıra, itfaiye ekipleri, sağlık görevlileri ve Kızılay'ın katıldığı tatbikatta senaryo gereği kentte meydana gelen deprem sonrası, 3 öğrenci mahsur kalırken, 2 öğrenci ise yaralandı. Öğretmenlerin çağrısıyla okul içerisindeki öğrenciler panik içerisinde dışarıya çıktı. Daha sonra kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri okulda mahsur kalan öğrencileri itfaiye aracı ile kurtardı. Yaralı öğrenciler ise okuldan çıkartılarak sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalesi yapılıp ambulansa taşındı. Tatbikatı izleyen AFAD il Müdürü Turan Uzun, "Biz eğitim ve tatbikatlar yaparak insanları bu gibi duruma hazırlamak için gayret sarf ediyoruz" dedi.