Fatih YILMAZ/TOKAT,() -TOKAT'ta Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurban kesmeye çalışan acemi kasaplar kendilerine yaralayarak hastanelere akın etti. Tokat'ta Kurban bayramı dolayısıyla protokol üyeleri sabah saatlerinde Erenler Mezarlığı'nda bulunan şehitliği ziyaret ederek şehitler için dua etti. Vali Ömer Toraman, huzurevine giderek burada yaşlıları ziyaret etti. Bu arada kent merkezinde kurban kesen bazı kasaplar kendilerini yaralayarak hastanelere akın etti. İl genelinde kurban kesimi sırasında çeşitli yerlerinden kendilerini yaralayan 43 kişi hastanelerdeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.
(Görüntülü Haber) Tokat'ta acemi kasaplar hastanelere akın etti
Fatih YILMAZ/TOKAT,() -TOKAT'ta Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurban kesmeye çalışan acemi kasaplar kendilerine yaralayarak hastanelere akın etti. Tokat'ta Kurban bayramı dolayısıyla protokol üyeleri sabah saatlerinde Erenler Mezarlığı'nda...
01 Eylül 2017 Cuma 11:37
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