(Görüntülü Haber) Tokat'ta 3,5 liralık ürün izdihamı
TOKAT'ta ev ürünlerinin satıldığı mağazada ürün fiyatları 3,5 lira olarak duyurulunca izdiham yaşandı. Ali Paşa Mahallesinde züccaciye ürünlerinin satıldığı bir mağazanın açılışında bazı ürünlerde, 'Ne alırsan 3,5 lira'...
24 Şubat 2018 Cumartesi 17:11
TOKAT'ta ev ürünlerinin satıldığı mağazada ürün fiyatları 3,5 lira olarak duyurulunca izdiham yaşandı. Ali Paşa Mahallesinde züccaciye ürünlerinin satıldığı bir mağazanın açılışında bazı ürünlerde, 'Ne alırsan 3,5 lira' kampanyası yapıldığını duyan halk, mağaza önünde toplandı. Mağazanın kapılarını açmasıyla birlikte girişte izdiham yaşandı. Kalabalık arasında bulunan çocuklar ezilme tehlikesi geçirdi. Yoğunluk magaza içerisinde de devam etti. Vatandaşlar, reyonlardaki ürünlerden alabilmek için birbirleriyle yarışırken, mağaza çalışanları da zor anlar yaşadı.
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