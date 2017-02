(Görüntülü Haber) Tofaş Ceo’su Eroldu: Türkiye tarihinin en yüksek üretim ünvanını aldık

Oktay ENSARİ-Cafer ZENGİN/KAYSERİ, () Kayseri - Tofaş Ceo'su Eroldu: Türkiye tarihinin en yüksek üretim ünvanını aldık Tofaş Ceo'su Eroldu: Türkiye tarihinin en yüksek üretim ünvanını aldık TOFAŞ CEO'su Cengiz Eroldu, 383 bin otomobil üretimi ile TOFAŞ'ın, Türkiye'de yapılmamış bir üretim gerçekleştirdiğini söyledi. Eroldu, TOFAŞ'ın bu rakamla şu an Türkiye tarihinin en yüksek üretim ünvanını aldığını belirtti. Fiat, 2015 yılında başlattığı 'Yılın yıldız bayileri ödülü ile bayilerin sergilediği performansa göre ödüllendirmeye devam ediyor. Bu kapsamda Kayseri'de faaliyet gösteren İnciroğlu Otomotiv, bu değerlendirme de 'Bronz Bayi ödülüne layık görüldü. Müşteri memnuniyeti, Pazar payı, hizmet kalitesi gibi birçok kriterde başarı elde eden İnciroğlu Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Vedat İnciroğlu'na ödülü Tofaş CEO'su Cengiz Eroldu verdi. İnciroğlu Otomotiv'de gerçekleştirilen ödül töreninde konuşan İnciroğlu Yönetim Kurulu Başkanı Vedat İnciroğlu, başarının anahtarının yapılan işi sevmek ve inanmak olduğunu söyledi. İnciroğlu, 'Mutlu bir günümüz. Başarının anahtarı inanma, yaptığınız işi sevmek ve çok çalışmaktan geçiyor. Biz de markamıza inandık, inanarak bu başarıları kazanıyoruz. Hedeflerimizi yüzde 110 gerçekleştirerek, il pazar payımızı yüzde 21 arttırarak, geçen seneye oranla yüzde 30 artışla iç süreçlerimizi, marka süreçlerimizi, müşteri memnuniyetimizi, kaliteli hizmet anlayışı ile Türkiye 3'ncülüğü ve Bronz Yıldız Bayi Ödülü'nü kazanmış bulunuyoruz. Bu ödüle katkısı bulunan CEO'muz Cengiz bey, direktörlerimiz, Fıat yöneticilerimize minnettarım, teşekkür ediyorum. Grup çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Bu başarıların devamını diliyorum. Çıtayı yükselttik, bu çıtanın altına düşmek yok. Türkiye birinciliğini yani altın bayi ödülünü almak için çalışacağız, herkese teşekkür ediyorumö diye konuştu. Tofaş CEO'su Cengiz Eroldu ise Kayseri'nin, Türk otomotiv pazarında başarılı bir şehir olduğunu ifade etti. 'Kayseri'de başarılı olmak, Türkiye'nin geri kalanında da başarılı olmak için önemli bir nokta diyen Eroldu, 'FIAT bayilerimizin bu başarıyı yakalamasında gurur duyduk ve mutlu olduk şeklinde konuştu. 2016 yılının, Fiat, Tofaş ve bunun yanında İnciroğlu Bayisi için başarılı bir yıl olduğunu belirten Eroldu şunları söyledi: 'FIAT markası olarak Türkiye genelinde yüzde 11,2'lik bir pazar payı elde ettik. Tofaş olarak da Türk ekonomisine çok önemli katkılarda bulunuyoruz. Bugün Türkiye'de 2016 yılında üretilen her 4 arabanın 1 tanesi Tofaş tarafından üretildi. İhraç edilen 4 aracın birisi yine Tofaş tarafından ihraç edildi. 383 bin otomobil üretimi gerçekleştirdik. Bu bugüne kadar Türkiye'de yapılmamış bir rakam. Şu anda Türk otomotiv tarihinde en yüksek üretim gerçekleştiren fabrika ünvanını Tofaş almış. Her yerde cari açık konuşuluyor ama otomotiv sektörünün 2 milyar dolar cari fazlası var. Bunun 1 milyarını Tofaş gerçekleştiriyor. Türkiye otomotiv sektörünün yarısını tek başına Tofaş gerçekleştiriyor. Dolayısıyla Tofaş markalarıyla, bayileriyle ekonomide çok önemli bir oyuncu. 'TÜRKİYE PAZARINDA SATTIĞIMIZ ARAÇLARIN YÜZDE 90'NI YERLİ ARAÇLARIMIZ Türkiye'nin geleceği için en önemli şartın üretmek olduğunu dile getiren Eroldu, ?Üretmek önemli. Üretip satmak da önemli. Biz o açıdan da gururluyuz. Çünkü Türkiye pazarında sattığımız araçların yüzde 90'nı yerli araçlarımız. Bizim sattığımız her araba Türk müşterisine, Türk ekonomisine de bir katkı demek. Sadece araç satmıyoruz, Türk ekonomisi için de çalışıyoruz, destek oluyoruz. Fıat markası olarak 5 yıl garanti veriyoruz, ürünlerimizin arkasındayız. Müşterilere değer katmak, onların hayatını kolaylaştırmak için çalışıyoruz. Bu çerçevede İnciroğlu bayimiz de müşteri memnuniyeti alanında Türkiye'deki bayilerimiz arasında çok yüksek yerlerde. Çünkü satış sonrası memnuniyette önemli. Müşteriyi memnun etmek önemli.Memnun olan müşteri başka müşteri de getirecek. Bu da büyüme hızını hızlandıracak. Şirket olarak elimizi taşın altına koyuyoruz. Müşteri memnuniyetini daha da artırmak istiyoruz diye konuştu. '3 BİN YENİ İSTİHDAM DA SAĞLADIK Otomobil sektörü için 2017 yılının başarılı bir yıl olacağını da düşündüğünü kaydeden Tofaş CEO'su Cengiz Eroldu, 'Son dönemde 3 bin yeni istihdam da sağladık. 2017'de de istihdam artışına devam edeceğiz, sektör de devam edecektir. Türkiye'deki üretimi arttırmak ve ekonominin büyümesi için üretim yapmak lazım. Burada en büyük görev de otomotiv sektörüne düşüyor dedi.