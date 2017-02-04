(Görüntülü Haber) Tödürge Gölü'nde 'buz altı' dalışı

Eraydın AYTEKİN- Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, () - SİVAS'ın Zara ilçesindeki Tödürge Gölü'nde yüzeyi 22 santim buzla kaplanan gölde balık adamlar su altı dalışı yaptı. Alpin Doğa Grubu tarafından organize edilen ve bu yıl 12'ncisi düzenlenen geleneksel buz altı dalışları, Zara ilçesi yakınlarındaki Tödürge Gölü'nde yapıldı. Eksi 10 derece havada düzenlenen etkinlikte, Sivas ve çevre illerden gelen dalış meraklıları gerekli hazırlıklarını yaptıktan sonra yüzeyinin tamamının buzla kaplı olan gölün 45 metre derinlikteki bölgesine kadar yürüdü. Burada belirlenen alanda gölün yüzeyinde motorlu testere ile 2 ayrı yerden buz keserek dalış için alan açıldı. Gerekli emniyet tedbirlerinin alınmasının ardından balık adamlar su altı dalışı gerçekleştirdi. Yaklaşık 22 santimlik buz kütlesinin altında yapılan dalış başarı ile tamamlandı. TÖDGÜRGE MERKEZ OLDU Alpin Doğa Grubu Yöneticisi Hakan Uludağ, Tödürge Gölü'nün özellikle kış aylarında gerçekleştirilen buz altı dalış etkinliklerinin merkezi haline geldiğini belirterek, "Bu işin meraklısı ve gönüllüleri olarak her yıl hava şartları ve yüzey buzunun uygun olduğu zamanlarda bu etkinliklerimizi gerçekleştiriyoruz. Bu işin meraklılarının mutlaka dalış eğitimini almış uzman kişiler olması gerekiyor. Yaklaşık bir ay boyunca dalış meraklıları burada dalış etkinliğini gerçekleştirecek. Biz bu dalış etkinliğin geleneksel hale getirdik ve her geçen yıl da Tödürge bu etkinliğin en önemli merkezlerinden biri haline geldi" dedi. Su sıcaklığının buz tabakası altında 4 derece olduğunu belirten Uludağ, gölde hem eğitim hem de sportif amaçlı bu tür dalışların yapılabildiğini, mevsim ve hava şartlarının buna uygun olduğunu belirterek, meraklıları ay boyunca sürecek dalış etkinliklerine beklediklerini dile getirdi.