(Görüntülü Haber) TOBB'dan Tunceli'ye kız öğrenci yurdu

TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından Tunceli'de yaptırılan 200 öğrenci kapasiteli kız öğrenci yurdunun temeli, TOBB Başkanı Rifat Hisarcılıkoğlu'nun katıldığı törenle atıldı. Tunceli'de kız öğrenciler için TOBB tarafından yapımına başlanan 200 kişi kapasiteli yurdun temeli, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Vali Osman Kaymak'ın yanı sıra bölgedeki sanayi ve ticarete odaları başkanlarının katıldığı törenle atıldı. Temel atma töreninde ilk olarak konuşan Tunceli Ticaret Sanayi Odası Başkanı Yusuf Cengiz'in ardından TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, yaptığı konuşmada eğitime yönelik yatırımların hiç bir iş adamına zarar vermediğini belirterek, "Bir yatırım var ki kesinlikle zarar etmezsiniz. O da eğitime yaptığınız yatırımdır. Eğitime yapılan hiç bir yatırımda zarar etmezsiniz. Eğitime yapılan yatırımda hem siz kazanırsınız, hem şehriniz kazanır, hem ülke kazanır. Eğitim alanında Tunceli, Türkiye çapında gurur verici bir noktadadır. Biz de eğitim alanında başarılı olan bu ilimize böyle bir yatırım yapmakla gurur duyuyoruz. Türkiye'de yapılan bütün sınavlarda Tuncelili öğrencilerimiz hep başarılı sonuçlar alıyor. Ben bu başarılardan dolayı Tuncelileri tebrik ediyorum. Tunceli kendisine yakışan bir başarı yakalamış durumda" dedi. VALİ KAYMAK: HALKIMIZ TERÖRDEN SON DERECE RAHATSIZ Vali Osman Kaymak ise Tunceli'nin dışarıda terörle anıldığını, bu durumu ortadan kaldırmak için büyük bir çaba içerisinde olduklarını belirterek, "Dışarıdan ilimize bakış çok kötü. Terörle anılıyor, bir terör kenti olarak görülüyor. Ama gerçekten belirtmek istiyorum, halkımız terörden son derece rahatsız ve terörün karşısında olan bir halk. Halkımız terör baskısı altında kalmış, kesinlikle teröre destek olmuyor. Hep devletin yanında olmuştur. Ama maalesef bölgenin, ilin arazi şartları teröristlerin barınması için müsaait olduğu için terör olayları meydana geliyor. Bu durumda ilimizdeki bütün yatırımları etkiliyor. İşadamları terör olayları nedeniyle yatırım yapmak istemiyor. Ama şunu belirteyim son dönemlerde terörle mücadelede büyük başarılar elde ettik. Terörü bu topraklardan sildiğimiz zaman Tunceli bir yatırım ve turizim merkezi olacaktır. Bu günleri mutlaka göreceğiz. Eğitimli bir toplum olan Tunceliler terörü, devletimizin yanında yer alarak ortadan kaldıracaktır" diye konuştu. Yapılan konuşmalardan sonra Vali Kaymak, TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ve diğer yetkililer sahnede bir araya gelerek, kız öğrenci yurdunun ilk harcını birlikte dökeret temelini attı.