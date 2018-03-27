(Görüntülü Haber) Tiyatrocular Kadıköy'de yürüdü

Mehmet İlkay ÖZER / İstanbul 27 Mart Dünya Tiyatro Günü dolayısıyla Kadıköy'de toplanan tiyatrocular, "Özgür sanat, özgür tiyatro" sloganıyla yürüyüş düzenledi. Yağan yağmura aldırmadan devam eden yürüyüşe evlerinin pencerelerine çıkan Kadıköylüler de destek verdi. Dünya Tiyatro Günü Kadıköy'de düzenlenen etkinlikle kutlandı. Aralarında tiyatro oyuncuları, yönetmenleri, çalışanları ve tiyatroya gönül verenlerin olduğu bir grup 17.30'da Kadıköy Nazım Hikmet Kültür Merkezinde toplandı. Burada "Bir hayalden bir dünya kuranların günü kutlu olsun" pankartı açan grup "Özgür sanat, özgür tiyatro" sloganları eşliğinde Bahariye Caddesi'ne çıktı. "VARDIK, VARIZ, VAR OLACAĞIZ" Süreyya Operası önünde tiyatro sanatçısı Metin Çoşkun tarafından bir bildiri okundu. Açıklamanın ardından yürüyüş Mehmet Ayvalıtaş Parkı'na kadar devam etti. Burada bir basın açıklaması okundu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: Bugün 27 Mart. Bugün binlerce sahnede milyonlarca göz kendi hayatına tanıklık edecek. Dün olduğu, yarın olacağı gibi. Sahneden sesler yayılacak. Kulak verelim bu sese. Bu ses bir kabustan uyanan kadının, bir emekçinin öfkesinin, bir gencin ilk aşkının sesi olabilir. Bu ses, bir hayalden bir dünya yaratanların sesidir. Bu ses, hayatı düşlerle yoğurup, sizi kendi avuçlarınıza bırakanların sesi, bu ses tiyatronun sesidir. Bugün 27 Mart. Dünya tiyatrolarının kararlılığının en güçlü duyulduğu gün. Vardık, varız, var olacağız. Bugün binlerce sahnede milyonlarca göz kendi hayatına tanıklık ediyor. Shakespeare'in kadim cümleleri, Vasıf Öngören'in sesi hala çelik gibi sağlam. Haldun Taner'i dinleyelim, Bertolt Brecht'i, Lorca'yı: cesareti, hüznü, inancı, aşkı, inadı, öfkeyi, acıyı, direnişi, anlamayı, kahkayı. Emperyalist devletlerin barbarlığına karşı, tiyatronun insanı savunmasının yeni yaşı. Kutlu olsun insanın kendini, düşlerini, sanatla savunması. Tiyatro kapılarının polislerce dolaşıldığı, sansürün, yasakların A4 kağıtlarına remi mühürlerle yazıldığı, umudun, barışın sesinin kısılmaya çalışıldığı bu zamanlarda, yaşasın bir hayalden bir dünya yaratanların çılgınlığı. "BU UMUDUN BÜTÜN TÜRKİYE'YE YAYILMASINI DİLİYORUM" Tiyatrocuların yürüyüşüne Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu'da destek verdi. Nuhoğlu, "Tiyatro binlerce yaşamı anlatıyor. Yaşamda umudu, sıcaklığı, sevgiyi, mücadeleyi... Bu anlamda tiyatrocuların bu yağmurda yürüyüş yapmaları, bir araya gelip, bu heyacanı oluşturmaları çok güzel. Bu umudun bütün Türkiye'ye yayılmasını diliyorum" dedi. "2018 YILININ DÜNYA TİYATRO GÜNÜ'NÜN TEK MESELESİNİN BARIŞI, EŞİTLİĞİ, ÖZGÜRLÜĞÜ HALKI İLE BERABER KIŞKIRTMAK OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM" Yürüyüşe katılan usta sanatçı Orhan Aydın, tiyatronun görevleri olduğunu belirterek, "Yalnız burada değil, dünyada bir çok sahnede, sokaklarda, meydanlarda, insanın olduğu her yerde Dünya Tiyatro Günü kutlanıyor. Dünyanın içinden geçtiği çok önemli bir süreç var. Savaşlar, kan, zulüm, kin, nefret ve düşmanlık... Yalnız insan için değil, doğa için de bir tehlikeyle karşı karşıyayız. Kapitalizm önce insanı kirlettiği için hayatta kirleniyor. Tiyatronun buradaki temel görevi bütün bunlara karşı duvar olmak. 2018 yılının Dünya Tiyatro Günü'nün tek meselesi barışı, eşitliği, özgürlüğü halkı ile beraber kışkırtmak olduğunu düşünüyorum" diye konuştu. "TİYATRO YARATICIDIR, DEĞİŞTİRİCİDİR. HAYATA MÜDAHALE EDER" Tiyatro sanatçısı Metin Çoşkun ise, "Tiyatro yaşamımızdaki en önemli şeylerden biri. Tiyatrosuz bir dünya düşünmek zor. Tiyatro yaratıcıdır, değiştiricidir. Hayata müdahale eder, yön verir. Tiyatro tek başına değiştiremez ama değiştirmenin yollarını açar. İnsanı değiştirir. İnsanı değiştirmek, dünyayı değiştirmenin bir yoludur" dedi. Basın açıklamasının ardından parkta yapılması planlanan gösteri yoğun yağmur nedeniyle iptal edildi.