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(Görüntülü Haber) Tiyatro sahnesinde sürpriz evlenme teklifi

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, ()-BİTLİS’te özel şirkette makine mühendisi Sabit Erhan, Ahmet Eren Özel Uygulama ve Eğitim Okulu'nda öğretmen Figen Çatal'a  tiyatro sahnesinde evlenme teklifi aldı. Sürpriz teklif karşısında şaşıran Çatal,...

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, ()-BİTLİS’te özel şirkette makine mühendisi Sabit Erhan, Ahmet Eren Özel Uygulama ve Eğitim Okulu'nda öğretmen Figen Çatal'a  tiyatro sahnesinde evlenme teklifi aldı. Sürpriz teklif karşısında şaşıran Çatal, gözyaşlarına boğuldu.

Bitlis'te 3.5 yıldır öğretmenlik yapan aynı zamanda Bilim Sanat Tiyatrosu'nda Yönetmen Yardımcısı olan Bursalı Figen Çatal, 'Nereye' adlı oyunu, ekibiyle birlikte Kültür Merkezi'nde sahneledi. Oyun sonunda seyircileri selamlayan ekiple birlikte Çatal'ın erkek arkadaşı Sabit Erhan da elinde bir buket çiçekle sahneye çıkarak şiir okumaya başladı. İzleyenlerin şaşkın bakışları arasında diz çöken Erhan, Çatal'a evlenme teklif etti. Teklif karşısında şaşıran Çatal, 'Evet' derken erkek arkadaşı Erhan'a sarılıp ağlaması büyük alkış aldı.

"NE OLDUĞUNU ANLAYAMADIM"

Süprizin kendisini çok mutlu ettiğini belirten Çatal, "Başta ne olduğunu anlayamadım. Önce mumlar yandı, ardından erkek arkadaşım benim en sevdiğim şiiri okumaya başladı. Evlenme teklifini çok istiyordum. Onu sahnede yapmış olması mutluluğuma mutluluk kattı. Ailem için de bu sürpriz oldu. Bana yapılan teklifi onlar da sosyal medyadan öğrendiler. Bu süprizi bana hazırlayan tüm ekibe teşekkür ediyorum" dedi.

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