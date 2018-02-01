(Görüntülü Haber) Tıp , Mimarlık ve Mühendislik Fakültelerinden Zeytin Dalı Harekatı'na destek

Ali KADI NİĞDE,()-NİĞDE Ömer Halisdemir Üniversitesi'ne bağlı Tıp , Mimarlık ve Mühendislik Fakültelerinin öğretim üyeleri ve öğrencileri, Türk Tabipleri Birliği ve Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'nin Zeytin Dalı Harekatını hedef alan açıklamalarını kınadı. Üniversitenin yerleşkesinde bulunan 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda öğretim görevlileri ve öğrenciler basın açıklaması yaptı. Öğretim görevlileri adına açıklamada bulunan Tıp Fakültesi Dekanı Porf. Dr. Üner Kayabaş, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'ne bağlı Tıp Fakütesi'nin öğretim üyeleri, hekimleri ve genç hekim adayları tıbbiyeliler ile Mimarlık ve Mühendislik Fakültelerinin öğretim üyeleri ve öğrencileri olarak, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin , dost ve kardeş bölge halkını , Afrin ve çevresinde odaklanan terör örgütlerinin baskı ve zulmünden kurtarmak üzere yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nı hedef alan mesnetsiz açıklamaları nedeniyle; hem Türk Tabipleri Birliği Yönetim Kurulu'nu, hem de Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Yönetim Kurulu'nu şiddetle kınıyor; Türkiye Cumhuriyeti'ne ve ideallerine bağlı hekimler, mimarlar ve mühendisler olarak bu açıklamaları yapan kurulların bizleri temsil etmediğini bildirmek istiyoruz. Bu güzel vatanın hekimleri, genç tıbbiyeleri, mimarları, mühendisleri olarak, gerektiğinde hiç tereddüt etmeden, meslek büyüklerimizin 1. Dünya Savaşı'nda Çanakkale Cephesi'nde bir dönemim tamamının şehit olduğu ve 1921'de mezun vermediği Mekteb-i Tıbbıye-i Şahane'deki ruhu taşıyarak, tüm hocalar ve öğrencileri olarak vatanımız için şehitliği bir lütuf görür, vatan için her göreve hazır olduğumuzu buradan kamuoyuna bildiririz dedi. Açıklama sırasında Tıp Fakültesi Öğrenciler Türk bayrağı açtı.