(Görüntülü Haber) Tilki kameralara oynadı

ARDAHAN Üniveristesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü öğretim görevlisi Turgay Kural, belgesel çekimlerinde ilginç bir olayla karşılaştı. Kural'ın yanına yaklaşan tilki dakikalarca yanından ayrılmadı.



Doğa ve yaban hayatı çeken Turgay Kural, yanından hiç ayırmadığı kamerası ile önceki gün merkez Kazankale mevkine gitti. Kural burada karşısına çıkan tilkinin görüntülerini çekmeye başladı. Bir süre sonra Kural'ı fark eden tilki, görüntüsünü çeken Kural'ın yanına kadar geldi. Tilkinin korkup kaçmaması için bir süre hareketsiz duran Kural'ın elindeki kamerayı koklayıp inceleyen tilki bir süre sonra dönüp uzaklaştı.



Birçok belgesel çektiğini ancak ilk kez böyle bir şeye tanık ettiğini söyleyen Turgay Kural şunları söyledi:



"Tilkinin beni fark edince kaçıp gideceğini düşündüm ama aksine yanıma kadar gelip elimdeki makineyi inceledi. Çok şaşırdım. Tahminen üç veya dört aylık bir tilki yavrusuydu. Normalde kaçması gereken tilki dakikalarca yanımda dolaştı. O, hayat tecrübesiyle etrafı anlamlandırmaya çalışıyordu. Çok güzel bir yavru tilkiydi. Muhtemelen ilk defa insan görüyor olmalı ki burnumun dibine kadar gelip uzun uzun beni ve fotoğraf makinesini inceledi. Normal koşullarda olması gereken insan farkettiği zaman en fazla 50 metre kadar yaklaştırması. Bu elemanda mesafe kavramı üst limitlerdeydi."