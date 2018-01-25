(Görüntülü Haber) TİHV: Sağlık barışa köprüdür

İZMİR'de bazı doktorlar ve sağlık çalışanları, Zeytin Dalı Harekatı sürerken barışı savundu ve savaşın bir halk sağlığı sorunu olduğunu söyledi.



Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) İzmir Şubesi, Toplumcu Psikologlar, Toplumsal Dayanışma İçin Psikologlar (TODAP), Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) İzmir Temsilciliği ve İnsan Hakları İçin Sağlık Çalışanları Grubu, TİHV İzmir Şubesi'nde basın açıklaması yaparak 'Zeytin Dalı Harekatı' sürerken barışı savundu. Dr. Türkcan Baykal yaptığı açıklamada, 20'nci yüzyılda savaş ile doğrudan ya da dolaylı olarak 190 milyon ölüm olduğunu bunların yüzde 85- 90’ının sivil ölümlerin oluşturduğunu söyledi. Dr. Baykal, Dünya Sağlık Örgütü Sağlığın Sosyal Belirleyenleri Komisyonu'nun, savaşların çatışma bölgelerinde su başta olmak üzere çevreyi tahrip ettiğini, tarımsal üretimi olumsuz etkilediğini insanları göçe zorladığını anne ve çocuk ölümlülüğü başta olmak üzere ölümleri arttırdığını aşılama gibi koruyucu hizmetleri kesintiye uğrattığını anlattı. Savaş ve çatışmaların sadece yaşanan zamanı değil, aynı zamanda geleceği de etkilediğine dikkat çeken Baykal, şunları söyledi:



"Küresel Barış İndeksi, 163 ülke ya da bölgeye ilişkin güvenilir veri tabanlarından elde edilmiş 23 nitel ve nicel ölçütün değerlendirildiği, dünya nüfusunun yüzde 99.7’sini kapsayan bir bileşik indekstir. Türkiye 2017 yılı Küresel Barış İndeksi'nde 163 ülke arasında 146. sırada yer almaktadır ve skorun süreç içinde yükseldiği yani barışçıl ortamın gerilediği izlenmektedir. Son on yılda dünyanın daha az barışçıl bir yer olduğu, Küresel Barış İndeksi'nin, doğuşta beklenen yaşam süresi ile ilişkili olduğu saptanmıştır. Burada hem artan yaralanma, sakatlık ve ölümlerin hem de savaşın tahribatı nedeniyle sağlık hizmetlerine erişimin aksamasının etkisi olmaktadır. Barış sağlığın korunması ve geliştirilmesinde en önemli küresel belirleyenlerden biridir."

