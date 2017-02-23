Murat ÇAKIR / İSTANBUL, () TÜRK Hava Yolları'nın İstanbul-Havana seferi yapan uçağı teknik bir arıza nedeniyle Washington'a inmek zorunda kaldı. İçinde 175 yolcusu bulunan TK 183 sefer sayılı Airbus A330-200 tipi uçağın Washington Dulles Uluslararası Havalimanı'na inişinde güvenlik önlemleri alınmasını Türk yolcular görüntüledi. Uçağın teknik arızanın giderilmesinin ardından seferine devam edeceği öğrenildi.
(Görüntülü Haber) THY uçağı teknik arıza nedeniyle Washington'a indi
Murat ÇAKIR / İSTANBUL, () TÜRK Hava Yolları'nın İstanbul-Havana seferi yapan uçağı teknik bir arıza nedeniyle Washington'a inmek zorunda kaldı. İçinde 175 yolcusu bulunan TK 183 sefer sayılı Airbus A330-200 tipi uçağın Washington Dulles...
23 Şubat 2017 Perşembe 17:23
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