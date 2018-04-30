İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, () LJBULJANA-İstanbul seferini yapan Türk Hava Yolları’na (THY) ait yolcu uçağı, Atatürk Havalimanı’na inişi sırasında kuşa çarptı. Edinilen bilgiye göre, Türk Hava Yolları'nın bugün TK-1062 sefer sayılı Ljubljana'dan gelen uçağı, saat 12.00’de Atatürk Havalimanı'na inişi sırasında kuşa çarptı. THY'nin Airbus 321 tipi uçağı sorunsuz iniş yaparken, o anların ses kaydı da ortaya çıktı. THY pilotu, Hava Trafik Kontrol Merkezi'ne "Son yaklaşmada pist üzerinde kuşa çarptık" dedi. Trafik Kontrol Merkezi de "Kontrol ediyoruz" yanıtını verdi.
(Görüntülü Haber) THY pilotu: Kuşa çarptık
İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, () LJBULJANA-İstanbul seferini yapan Türk Hava Yolları’na (THY) ait yolcu uçağı, Atatürk Havalimanı’na inişi sırasında kuşa çarptı. Edinilen bilgiye göre, Türk Hava Yolları'nın bugün TK-1062 sefer...
30 Nisan 2018 Pazartesi 17:28
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