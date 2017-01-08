Hüseyin ASLIYÜCE-İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, () THY' nin Atatürk Havalimanı'ndan bugün saat 17.00' ye kadar yapacağı iç hat seferlerinin tamamı iptal edildi. Dış hatlarda iptal edilen toplam sefer sayısı ise 471. İptaller nedeniyle havalimanında yaşanan yoğunluk sürüyor.
(Görüntülü Haber) THY'nin iç hat seferlerinin tamamı iptal
Hüseyin ASLIYÜCE-İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, () THY' nin Atatürk Havalimanı'ndan bugün saat 17.00' ye kadar yapacağı iç hat seferlerinin tamamı iptal edildi. Dış hatlarda iptal edilen toplam sefer sayısı ise 471. İptaller nedeniyle...
08 Ocak 2017 Pazar 10:35
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