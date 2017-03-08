Haber.Kamera: Hüseyin ASLIYÜCE -İSTANBUL- Türk Hava Yolları (THY), 8 Mart Dünya Kadınlar günü nedeniyle ekonomi sınıfından bilet alan 150 kadın yolcuyu business sınıfında uçurdu. THY, 8 Mart Dünya Kadınlar günü için iç hatlarda 15 ,dış hatlarda 135 kadın yolcusunu check-in kontuarında ve uçak içinde sürpriz yaparak business sınıfta uçurdu. Atatürk Havalimanı dış hatlar gidiş katı E kontuarında kadın yolcular için çiçekli özel bir giriş hazırlandı. Ad ve soyadları liste de bulunan kadın yolculara business sınıfına uçurulacağı bilgisi verilerek sürpriz yapıldı.Aynı uygulama iç hatlarda 15 yolcuya yapıldığı öğrenildi.
(Görüntülü Haber) THY kadın yolcularını unutmadı
Haber.Kamera: Hüseyin ASLIYÜCE -İSTANBUL- Türk Hava Yolları (THY), 8 Mart Dünya Kadınlar günü nedeniyle ekonomi sınıfından bilet alan 150 kadın yolcuyu business sınıfında uçurdu. THY, 8 Mart Dünya Kadınlar günü için...
08 Mart 2017 Çarşamba 09:30
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