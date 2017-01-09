Haber-Kamera: Murat ÇAKIR-İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, () TÜRK Hava Yolları (THY), Atatürk Havalimanı çıkışlı ve varışlı seferlerini bugün saat 24.00'a kadar iptal etti. İptalleri THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, " Atatürk Havalimanı çıkışlı ve varışlı bugün 24'e kadar olan İç hat seferleri olumsuz hava şartları sebebi ile iptal edilmiştir." diyerek twitter hesabından duyurdu.
(Görüntülü Haber) THY iç hat seferlerini gece yarısına kadar durdurdu
Haber-Kamera: Murat ÇAKIR-İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, () TÜRK Hava Yolları (THY), Atatürk Havalimanı çıkışlı ve varışlı seferlerini bugün saat 24.00'a kadar iptal etti. İptalleri THY Genel Müdürü Bilal Ekşi,...
09 Ocak 2017 Pazartesi 16:03
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