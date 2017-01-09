(Görüntülü Haber) THY iç hat seferlerini gece yarısına kadar durdurdu

Haber-Kamera: Murat ÇAKIR-İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, () TÜRK Hava Yolları (THY), Atatürk Havalimanı çıkışlı ve varışlı seferlerini bugün saat 24.00'a kadar iptal etti. İptalleri THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, " Atatürk Havalimanı çıkışlı ve varışlı bugün 24'e kadar olan İç hat seferleri olumsuz hava şartları sebebi ile iptal edilmiştir." diyerek twitter hesabından duyurdu.