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(Görüntülü Haber) THY 277 seferini iptal etti

Haber: Faik KAPTAN - Murat ÇAKIR/İSTANBUL,() THY ,Atatürk Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havaliman'larından yapılacak olan 277 iç ve dış hat seferinin iptal edildiğini açıkladı. THY'nin resmi internet sitesinde konuyla ilgili olarak şu açıklama...

Haber: Faik KAPTAN - Murat ÇAKIR/İSTANBUL,() THY ,Atatürk Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havaliman'larından yapılacak olan 277 iç ve dış hat seferinin iptal edildiğini açıkladı. THY'nin resmi internet sitesinde konuyla ilgili olarak şu açıklama yapıldı: ?09 OCAK 2017 tarihinde, ?İstanbul Atatürk ve Sabiha Gökçenö meydanlarında beklenen meteorolojik hadise (kar yağışı-buzlanma -kuvvetli rüzgar) nedeniyle aşağıdaki seferlerimiz iptal edilmiştir.Yolcularımızın seyahatlerinden önce uçuşlarıyla ilgili son durumu www.thy.com adresinden veya 444 0 849 numaralı çağrı merkezimizden öğrenmelerini rica ederiz" Bu arada Atatürk Havalimanı'nda yoğun kar yağışı nedeniyle yaşanan bilet iptal ve otel desk kuyruklarının azaldığı ve bir çok seferin de normale döndüğü görüldü.

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