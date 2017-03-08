Ahmet SOYDOĞAN -GAZİANTEP -) TÜRKİYE Gençlik Teşkilatı tarafından referandum öncesi oluşturduğu 'Evet' TIR'ı, Diyarbakır'ın ardından Gaziantep'e geldi. Türkiye Gençlik Teşkilatı tarafından "Cumhurbaşkanlığı Sistemine Evet Diyor Millet Devlet Oluyor" TIR'ı, öğle saatlerinde Gaziantep'e geldi. Demokrasi Meydanı'nda park edilen TIR'da vatandaşlara neden 'evet' denilmesi gerektiğini anlatan sinevizyon gösterisi sunuluyor, kitapçıklar dağıtılıyor. TGT İl temsilcisi İsmet Ayaz, 15 Temmuz darbe girişiminin tekrar yaşanmaması için 'evet' denilmesi gerektiğini belirterek, "Eğer geleceği parlak bir nesil yetiştirmek istiyorsak referanduma 'evet' demeliyiz. 17 Nisan'da Türkiye'nin aydınlık bir sabaha uyanacağını şimdiden görüyoruz" dedi.
(Görüntülü Haber) TGT'nin 'Evet' TIR'ı Gaziantep'te
Ahmet SOYDOĞAN -GAZİANTEP -) TÜRKİYE Gençlik Teşkilatı tarafından referandum öncesi oluşturduğu 'Evet' TIR'ı, Diyarbakır'ın ardından Gaziantep'e geldi. Türkiye Gençlik Teşkilatı tarafından "Cumhurbaşkanlığı Sistemine Evet...
08 Mart 2017 Çarşamba 16:09
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