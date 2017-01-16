ANKARA, () - TÜRKİYE Gençlik Birliği (TGB) üyeleri, TBMM önünde, cumhurbaşkanlığı sistemini de içeren anayasa değişikliği teklifini protesto etti. Meclis önünde buluşan bir grup TGB üyesi, 'Başkanlığa hayır' tişörtüyle gerçekleştirdikleri eylemde, "Meclis, milletvekilleri bu tasarıyı kabul etse de millet kabul etmeyecek" dedi.
(Görüntülü Haber) TGB'den Meclis önünde eylem
ANKARA, () - TÜRKİYE Gençlik Birliği (TGB) üyeleri, TBMM önünde, cumhurbaşkanlığı sistemini de içeren anayasa değişikliği teklifini protesto etti. Meclis önünde buluşan bir grup TGB üyesi, 'Başkanlığa hayır' tişörtüyle...
16 Ocak 2017 Pazartesi 16:33
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