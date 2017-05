(Görüntülü Haber) TEV Başkanı Rona Yırcalı: Biz Türkiye'nin demokrasisine, eğitimine, gencine inanıyoruz

Taner YENER-Yaşar KAÇMAZ/İSTANBUL,() EĞİTİM yolculuğundaki 50'inci yaşını hibe, vasiyet bağışçıları ve eğitim dostlarının katıldığı bir davetle kutlayan Türk Eğitim Vakfı’nın (TEV) Yönetim Kurulu Başkanı Rona Yırcalı, 50 yılda 94 yıllık Cumhuriyetin içinde yarısından fazlasında hizmet verdiklerini vurguladı. Yırcalı, “50 yıldır ülkemizin yetenekli ve başarılı gençlerinin eğitimleri için burs sağlıyoruz. 250 bin burs, 2 bin kadar yurt dışında olmak üzere bu bursları sağladık ve sağlamaya devam ediyoruz. Ülkemizin gelişmesine hizmet etmek, eğitimle çağdaş ve aydınlık yarınlara katkıda bulunmak için yeni fikirler üretiyoruz, yeni projelere imza atıyoruz. Her yıl daha fazla öğrenciye destek vermek ana amacımız. Daha da güçleneceğimize inanıyoruz. Biz bu çalışmalarımıza cesaretle devam ediyoruz. Çünkü biz Türkiye'nin demokrasisine, eğitimine, gencine inanıyoruz. Zira biz Türkiye'nin eğitim vakfıyız.” dedi. TEV, eğitim yolculuğundaki 50. yaşını hibe ve vasiyet bağışçıları ile eğitim dostlarının katıldığı bir davetle kutladı. Divan Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde düzenlenen TEV Yönetim Kurulu Başkanı Rona Yırcalı’nın ev sahipliğindeki geceye eski bakanlardan İmren Aykut’un da aralarında bulunduğu TEV yönetim kurulu üyeleri, bağışcılar ile bursiyer öğrenciler katıldı. FİKRİ HÜR, İRFANI HÜR, VİCDANI HÜR NESİLLER TEV Mütevelli Heyeti Başkanı Ömer M. Koç katılamadığı davete bir mesaj gönderdi. Salondaki ekrana da yansıtılan Koç’un mesajında özetle "Vakfımızı 50'nci yaşına taşıyan başta Vehbi Koç ve diğer kurucularımız olmak üzere; kıymetli mütevellilerimiz, yönetim kurulumuz, bağışçılarımız ve tüm eğitim dostlarımızın emekleriyle TEV 50 yıldır büyümesini devam ettirmiş ve bugün 'Türkiye'nin eğitim vakfı' haline gelmiştir. Bu vesileyle TEV ailesinin bir parçası olmaktan son derece gurur duyduğumu ifade etmek isterim. İnanıyorum ki, TEV ailesi olarak, bundan sonra daha fazla genci destekleyerek, gençlerin ve toplumun umudunu besleyerek daha fazlasını yapmak için azmedeceğiz. Bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür nesiller yetişmesi için tüm gayretlerimizle çalışmaya devam edeceğiz. Biliyoruz ki, bilgiyle donattığımız gençler, yarınların aydınlığı olacak. İşte bu aydınlık ümidiyle TEV'in 'umut' teması etrafında şekillenen 50'nci yılını kutlar TEV ailesi adına sizleri sevgi ve saygıyla selamlarım" denildi. EMİN ADIMLARLA İLERLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ TEV Yönetim Kurulu Başkanı Rona Yırcalı ise yaptığı konuşmada, 50 yıldır ülkenin yetenekli ve başarılı gençlerinin eğitimleri için burs sağlamanın yanı sıra onlarla birlikte ülkenin gelişimine hizmet etmek, eğitimle ulaşılacak çağdaş ve aydınlık yarınlara katkıda bulunmak için yeni fikirler üreterek yeni projelere imza atıklarını söyledi. Her yıl daha fazla öğrenciye destek vermek için çalışmalarını titizlikle sürdürürken, hayırsever bağışçılarının her zaman yanlarında olduğunu ifade ederek, “ TEV Ailesi’nin önde gelen mensupları olan hayırsever bağışçılarımıza bir kez daha minnetlerimi sunarken, vefat eden bağışçılarımızı da rahmetle anıyorum. 2017 yılı için çizdiğimiz yol haritamızda emin adımlarla ilerlemeye devam edeceğiz. 50. yaşımız kapsamında sürdüreceğimiz faaliyetler umudumuzu yücelterek tüm ülkede eğitim seferberliği başlatacak.” diye konuştu. YILIN EN BAŞARILI MARKASI SEÇİLEREK ÖDÜLÜN SAHİBİ OLMUŞTUR Yırcalı, TEV’in 2016 projesi ‘Zeki Müren’i Okumak, Zeki Müren’le Okumak’ ile aldıkları Effie ve Felis ödülleri ile ne denli güzel çalışmalar yaptığının ve yapacağının kanıtı olduğunu belirterek, ”Ayrıca, 2017 Ocak ayında ‘The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri’nde, Dernek-Vakıf Sektöründe yılın en çalışkan ve itibarını artıran markaları arasında aday gösterilen vakfımız, yılın en başarılı markası seçilerek ödülün sahibi olmuştur. Bu doğrultuda derin tecrübeleri ile 50. Yıl proje oluşumuna katkısı ve genel İletişim çalışmalarıyla vakfımıza yepyeni bir vizyon getiren, sonrasında da cesaretli örnek girişimleriyle görünürlüğümüze ve bilinirliğimize katkılar sağlayan iletişim müdürümüz Ayçe Özatalay’a ayrıca teşekkürlerimi sunmak isterim. Ocak ayında başlayan rahatsızlığı ve süren tedavisi nedeniyle bugün aramızda değil. Kendisine acil şifalar diliyor, en yakın zamanda aramıza dönmesini temenni ediyorum“ dedi. TÜRKİYE'NİN DEMOKRASİSİNE, EĞİTİMİNE, GENCİNE İNANIYORUZ TEV’in önümüzdeki dönemde yapacağı çalışma ve projelerden de bahseden Yırcalı," 'Geleceğin adı umut olsun' sloganıyla tüm enerjimizi sosyal faydaya dönüştürüyoruz ve 50. yaşımızla yeni bir başlangıç yapıyoruz. Bu süreçte her zamanki gibi sizlerin ilgilerini rica ediyoruz, güven ve desteklerinizi hissedeceğimize inanıyoru. “ dedi. Yırcalı, şöyle devam etti: "50'nci yılımızı kutluyoruz. Bu 50 yıl 94 yıllık Cumhuriyetimizin içinde yarısından fazlasında hizmet vermiş durumdayız. Dolayısıyla en azından bu hizmetlerimizden dolayı sizlerle beraber TEV olmanın gururunu ve başarılmış bir misyon olarak hep beraber görmemizde fayda olduğunu ifade etmek istiyorum. 50 yıldır ülkemizin yetenekli ve başarılı gençlerinin eğitimleri için burs sağlıyoruz. 250 bin burs, 2 bin kadar yurt dışında olmak üzere bu bursları sağladık ve sağlamaya devam ediyoruz. Ülkemizin gelişmesine hizmet etmek, eğitimle çağdaş ve aydınlık yarınlara katkıda bulunmak için yeni fikirler üretiyoruz, yeni projelere imza atıyoruz. Her yıl daha fazla öğrenciye destek vermek ana amacımız. Bu yolda çalışmaları titizlikle sürdürüyoruz. 2017 yılı için, 50'nci yılımız için çizdiğimiz yol haritasında hızla devam ediyoruz. İletişim faaliyetlerimize büyük önem veriyoruz. Daha da güçleneceğimize inanıyoruz. Biz bu çalışmalarımıza cesaretle devam ediyoruz. Çünkü biz Türkiye'nin demokrasisine, eğitimine, gencine inanıyoruz. Zira biz Türkiye'nin eğitim vakfıyız.” EROL EVGİN KONSERİ VE 50 YIL PASTASI Bağışcı ve bursiyerlerin yaptığı konuşmaların ardından , Erol Evgin’in ‘Mustafa Kemal’i Gördüm Düşümde’ temalı konseri dinlendi ve birlikte 50 yıl pastası kesildi.