(Görüntülü Haber) Tesbih tutkunları, Kayseri'deki mezatta buluştu

Yasin DALKILIÇ / KAYSERİ,() – İÇ Anadolu’nun en büyük tesbih mezatı Kayseri’de yapıldı. Farklı illerden gelen tespih tutkunları, mezata katılarak tesbih alabilmek için birbirleri ile yarıştı. Kimi insana göre hobi, kimilerine göre yaşam tarzının simgelerinden biri olarak nitelendirilen tespihin tutkunları, Kayseri’de düzenlenen mezata katıldı. Farklı kentlerden gelen tespih tutkunları, sergilenen tespihlere pey verebilmek için mücadele etti. Tespih mezatına ev sahipliği yapan Tespih Ustası Zafer Yeşilyurt şöyle dedi: “Türkiye’de erkeklerin önemli bir bölümü tespih kullanıyor. Kimi insan için yaşam tarzının bir parçası haline gelmiş olan tespihin tutkunlarını bir araya getirmek için, İç Anadolu’dan ilk defa bir tespih mezatı gerçekleştirdik. İç Anadolu bölgesinin birçok bölgesinden yaklaşık 100 katılımcı bu mezata geldi. Mezatımızda 100 TL’den 5 bin TL’ye kadar Osmanlı kehribar, sıkma, ateş kehribar, oltu, hayvan ve ağaç fosillerinden oluşan, maharetli ustalar elinden çıkmış tespihler satılıyor. Mezatta peşin ve kredi kartı ile alışveriş yapıldı.”