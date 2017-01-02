(Görüntülü Haber) Terör saldırısında ölen Lübnanlı bankacının yaralı eşi Adli Tıp Kurumu'nda

Haber-Kamera: Sinan BİLGİLİ - İSTANBUL Ortaköy'deki Reina'da terör saldırısı sırasında hayatını kaybeden 35 yaşındaki Lübnanlı bankacı Haykal Mousallem'in eşi, cenaze işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na geldi. Dün gün boyunca yakınları tarafından aranan Mousallem'in cenazesi Adli Tıp Kurumu morgunda bulunmuştu. Cenaze işlemlerini tamamlamak için Lübnanlı bir heyet Adli Tıp Kurumu'na geldi. Gelenler arasında Haykal Mousallem ile birlikte Reina'da olan ve saldırıyı yaralı atlatan eşi Mirey Mousallem de vardı. Topalladığı görülen Mirey Mousallem işlemler için Adli Tıp Kurumu'na girdi.