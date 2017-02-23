(Görüntülü Haber) Terör saldırısında gözünü kaybeden asker aylardır 'gazilik' için bekliyor

Cafer ZENGİN/KAYSERİ, () - KAYSERİ’de yaşayan 22 yaşındaki Ömer Göçer, geçtiğimiz yıl askerlik yaptığı Diyarbakır’da terör saldırısı sonrasında sağ gözünü kaybetti. Yaklaşık 11 aydır 'gazilik' hakkını almak için mücadele ettiğini ifade eden Göçer, “Şu an babamın eline bakıyorum, tedavimi yaptıramıyorum. Bu nedenle gazilik hakkımı istiyorum” dedi. Diyarbakır Hani’de, er olarak askerlik görevini yaptığı sırada 11 Nisan 2016'da İlçe Jandarma Karakoluna yönelik terör örgütü PKK saldırısında şarapnel parçalarının yüzüne isabet etmesi sonucu yaralanan Ömer Göçer, daha sonra 4 ameliyat geçirdi. Ancak sağ gözünü kaybetti. Göçer, o günden bugüne yaklaşık 11 aydır gazi unvanı almaya çalışıyor. Bu konuda kurumlara resmi başvurular yaptığını ancak bir sonuç elde edemediğini ifade eden Göçer, “Diyarbakır’da askeri görevimi yapmak için gitmiştim. 6 aylık askerdim. PKK’lı teröristler geçtiğimiz yıl Nisan ayında gece 11.50 sıralarında karakolumuza saldırdı. O saldırıda 2 şehidimiz, 52 de yaralımız vardı. Benim yüzüme şarapnel parçaları isabet etti ve sağ gözümden yaralandım. Sonra Diyarbakır ve Ankara’da 3-4 ameliyat geçirdim. Askere elverişsiz raporu verdiler. Askerliğimin 6’ncı ayında bu raporu aldım. Ondan sonra gazilik için başvurdum. Tüm belgelerimizi hazırladım. Milli Savunma ve Sağlık Bakanlıklarına da başvurdum. Sosyal Güvenlik Kurumu’na da primsiz ödeme imkanı için başvurumu yaptım, dilekçelerimi yazdım, resmi evrakları teslim ettim ama 11 aydır dosyam takılı kaldı, dönüş olmadı” dedi. '4 KARDEŞ İŞÇİ BABAMIN ELİNE BAKIYORUZ' Herhangi bir sosyal güvencesi olmadığı için tedavisini yaptıramadığını belirten Ömer Göçer, ''Gaziliğimi almaya çalışıyorum ama alamıyorum. İşim yok, sigortam yok. Hastalanmaya korkuyorum. Hastaneye gidip muayene olamıyorum. 4 kardeş işçi babamızın eline bakıyoruz. Başka gelirim de yok. Sağ gözüm hiç görmüyor, görmediği için gözdeki damarların tıkanma tehlikesi varmış. Bu tıkanma beyne de zarar veriyormuş. Bu gözün alınıp, yerine protez takılması lazım ama maddi gücüm de yok. 15 Temmuz gazileri de aldı ama ben hala gazilik hakkımı alamadım. Ben de hakkımı istiyorum. Büyüklerimden yardım bekliyorum” diye konuştu. 'BENİM GİBİ 4 ARKADAŞIM DAHA VAR' Vatani görevini yaparken yaralandığını anlatan ve aynı saldırıda yaralanan 4 arkadaşının da kendisi gibi gazilik beklediğini söyleyen Göçer, “Ben babamın çiftliğinde yaralanmadım, vatan görevi yaparken yaralandım. Tamam vatan sağ olsun ama hakkımızı da istiyorum. Allah rızası için yardım etsinler. Büyük mevkii, makamda olanlar yardımcı olsunlar. Benim gibi 4 arkadaşım daha var. Onlarda gözlerinden ve vücutlarının diğer yerlerinden yaralandılar. Aynı sorunu onlarda yaşıyor” dedi. 'OĞLUM BU VATAN İÇİN YARALANDI, GAZİ OLDU' 43 yaşındaki anne Fatma Göçer de oğlunun durumunun kendisini üzdüğünü ifade ederek, yetkililere seslendi. Anne Göçer, “11 aydır mağduruz. Oğlum işe giremiyor. 22 yaşında babasına muhtaç, yardım bekliyoruz. Bu yaşta çocuğum babasından para istemesi beni üzüyor. Oğlum için Gazilik hakkını istiyorum. 15 Temmuz’da herkese verildi. Benim oğlum da bu vatan için yaralandı, gazi oldu. Bizler yataklarımızda rahat uyuyorsak, bu yavrularımızın sayesinde. Yavrumun mağduriyetinin giderilmesini istiyoruz” dedi. SGK ise konu ile ilgili açıklama yapmadı.