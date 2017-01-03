Haber: Özgür ALTUNCU - İstanbul Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu'nun ziyareti sırasında terör saldırısı sonrası Reina'nın içi ilk kez görüntülendi. Topçu'nun dünkü ziyaretinde çekilen fotoğraflarda duvardaki kurşun izleri dikkat çekiyor. Yılbaşı süslemeleri aynen dururken kapıda müşteriler için verilen giriş kolyelerinden üç tane kaldığı görülüyor. Aynı bölüm üzerinde bir de pasaportun yer aldığı görülüyor. Yalçın Topçu, Reina'yı incelerken polis ekiplerinde de olayla ilgili bilgi aldı. Emniyet yetkilileri olayın ayrıntılarını anlattı.
(Görüntülü Haber) Terör saldırısı sonrası Reina'nın içinden ilk fotoğraf
Haber: Özgür ALTUNCU - İstanbul Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu'nun ziyareti sırasında terör saldırısı sonrası Reina'nın içi ilk kez görüntülendi. Topçu'nun dünkü ziyaretinde çekilen fotoğraflarda...
03 Ocak 2017 Salı 11:02
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