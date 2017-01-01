Yaşar KAÇMAZ - Soner HASIRCIOĞLU, İstanbul Gece kulübüne yönelik terör saldırısında hayatını kaybedenlerin cenazeleri adli tıp kurumuna götürülüyor. İlk belirlemelere göre 1'i polis 35 kişinin şehit olduğu terörist saldırıda ağır yaralanıp kaldırıldıkları hastanelerde, yolda ve olay yerinde hayatını kaybedenlerin cansız bedenlerini taşıyan ambulanslar adli tıp kurumu binasına art arda girdi. Şehit polisin Şişli Etfal hastanesi'nden alınan cenazesi de ambulansla, kurum binasına gönderildi.
(Görüntülü Haber) Terör saldırısı kurbanlarının cansız bedenleri Adli Tıp Kurumuna götürülüyor
Yaşar KAÇMAZ - Soner HASIRCIOĞLU, İstanbul Gece kulübüne yönelik terör saldırısında hayatını kaybedenlerin cenazeleri adli tıp kurumuna götürülüyor. İlk belirlemelere göre 1'i polis 35 kişinin şehit olduğu terörist saldırıda...
01 Ocak 2017 Pazar 05:35
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