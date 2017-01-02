Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL, () - REİNA'daki terör saldırısını gerçekleştiren kişinin eşkalinin belirlenmesi ve fotoğraflarının basında yer almasının polise ihbar yağdı. Terörle mücadele ekipleri, Zeytinburnu'nda Özel harekatçılar eşliğinde helikopter destekli operasyonlar düzenliyor.
(Görüntülü Haber) Terör polisi Zeytinbunu'nda operasyon yapıyor (2)
Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL, () - REİNA'daki terör saldırısını gerçekleştiren kişinin eşkalinin belirlenmesi ve fotoğraflarının basında yer almasının polise ihbar yağdı. Terörle mücadele ekipleri, Zeytinburnu'nda Özel harekatçılar...
02 Ocak 2017 Pazartesi 23:19
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