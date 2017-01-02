(Görüntülü Haber) Terör kurbanı Seymen son yolcuğuna uğurlanıyor

İSTANBUL Ortaköy’deki bir eğlence mekânındaki terör saldırısında hayatını kaybedenlerden 32 yaşındaki Mustafa Sezgin Seymen, Trabzon’un Sürmene ilçesinde son yolculuğuna uğurlanıyor. Kasığına aldığı kurşunla yaşamını yitiren Seymen’in naaşı helallik alınması için babaevine getirildi, yakınları gözyaşlarına boğuldu. Yılbaşı gecesi İstanbul'da ünlü bir gece kulübünde gerçekleştirilen terör saldırısında hayatını kaybedenlerden Mustafa Sezgin Seymen'in cenazesi, öğle saatlerinde baba evine getirildi. Türk bayrağına sarılı tabut eve yaklaşınca abla Didem Seymen, 'Mustafam' diye bağırarak feryad etti, acılı anne Saime Seymen de, “Oğlum, ballım, tatlım. Sen şehit mi oldun? Arkadaşların düğününe gelecekti, cenazene geldi diyerek gözyaşı döktü. Mustafa Sezgin Seymen’in tabutunun başından ayrılmayan 3 aylık nişanlısı Sezen Arseven de sürekli gözyaşı döktü. Helallik alınması sırasında din görevlisince yapılan dua sırasında kalabalıktan birinin, “Hocam, Mustafa şehit. Kurban olayım sana, Mustafa’nın şehit olduğunu söyle. Çekinme, söyle diye seslenince din görevlisi, “Cenabı Allah inşallah şehitlerden yazar" diyerek duasına devam etti.