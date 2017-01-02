Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Ünlü işadamının kızı da saldırıda öldü
Lübnan heyeti Reiana saldırısı için...
'Adli Google' hayata geçti
'Adli Google' hayata geçti
Rus diplomatlar Washington’u terk etti
Rus diplomatlar Washington’u terk etti
Yeni yıla dolar 3.54, euro da 3.72 liranın üzerinde başladı
Yeni yıla dolar 3.54, euro...

(Görüntülü Haber) Terör kurbanı Seymen son yolcuğuna uğurlanıyor

İSTANBUL Ortaköy’deki bir eğlence mekânındaki terör saldırısında hayatını kaybedenlerden 32 yaşındaki Mustafa Sezgin Seymen, Trabzon’un Sürmene ilçesinde son yolculuğuna uğurlanıyor. Kasığına aldığı kurşunla yaşamını...

İSTANBUL Ortaköy’deki bir eğlence mekânındaki terör saldırısında hayatını kaybedenlerden 32 yaşındaki Mustafa Sezgin Seymen, Trabzon’un Sürmene ilçesinde son yolculuğuna uğurlanıyor. Kasığına aldığı kurşunla yaşamını yitiren Seymen’in naaşı helallik alınması için babaevine getirildi, yakınları gözyaşlarına boğuldu. Yılbaşı gecesi İstanbul'da ünlü bir gece kulübünde gerçekleştirilen terör saldırısında hayatını kaybedenlerden Mustafa Sezgin Seymen'in cenazesi, öğle saatlerinde baba evine getirildi. Türk bayrağına sarılı tabut eve yaklaşınca abla Didem Seymen, 'Mustafam' diye bağırarak feryad etti, acılı anne Saime Seymen de, “Oğlum, ballım, tatlım. Sen şehit mi oldun? Arkadaşların düğününe gelecekti, cenazene geldi diyerek gözyaşı döktü. Mustafa Sezgin Seymen’in tabutunun başından ayrılmayan 3 aylık nişanlısı Sezen Arseven de sürekli gözyaşı döktü. Helallik alınması sırasında din görevlisince yapılan dua sırasında kalabalıktan birinin, “Hocam, Mustafa şehit. Kurban olayım sana, Mustafa’nın şehit olduğunu söyle. Çekinme, söyle diye seslenince din görevlisi, “Cenabı Allah inşallah şehitlerden yazar" diyerek duasına devam etti.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55