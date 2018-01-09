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(Görüntülü Haber) Tepki çeken bir sosyal medya mesajı da Tekirdağ'daki öğretmenden

Şenol AKSOY/SARAY (Tekirdağ), () - TEKİRDAĞ'ın Saray ilçesindeki imam hatip ortaokulunda, din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği yapan Cihad Ç., sosyal paylaşım sitesindeki hesabından tepki çeken bir mesaj yayımladı. Cihad Ç., Facebook'taki...

Şenol AKSOY/SARAY (Tekirdağ), () - TEKİRDAĞ'ın Saray ilçesindeki imam hatip ortaokulunda, din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği yapan Cihad Ç., sosyal paylaşım sitesindeki hesabından tepki çeken bir mesaj yayımladı. Cihad Ç., Facebook'taki iletisinde, 'Ergenlik çağına ermeyen kızın rahatlıkla sevgilisi olabiliyor ve durum normal karşılanıyor. Ama bu kıza madem bu haltı yiyebiliyorsun evlenedebilirsin dediklerinde her nedense yaşın küçüklüğü ortaya atılıyor hemen. Zina edecek kadar yaşı büyük. Evlenmeye geldi mi yaşı küçük' dedi.

Saray İmam Hatip Ortaokulu'nda, din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni olarak görev yapan Cihad Ç., 7 Ocak Pazar günü sosyal paylaşım sitesi Facebook'taki hesabından ergenliğe erişmemiş kız çocuklarıyla ilgili tepki çeken bir mesaj yayımladı. Cihad Ç., '#SaldıranlarSamimiDeğiller' başlığı altında şu mesajı paylaştı: 

'Ergenlik çağına ermeyen kızın rahatlıkla sevgilisi olabiliyor ve durum normal karşılanıyor. Ama bu kıza madem bu haltı yiyebiliyorsun evlenedebilirsin dediklerinde her nedense yaşın küçüklüğü ortaya atılıyor hemen. Zina edecek kadar yaşı büyük. Evlenmeye geldi mi yaşı küçük (Alıntı)'

​Öğretmen Cihad Ç.'nin bu paylaşımının altına bazı takipçileri yorum yazarak, tepki gösterdi. Tepkiler üzerine Cihad Ç., bir takipçisine yanıt vererek, "Burada dikkat edilmesi gereken tek taraflı olunması. Bunu eleştirenler samimi değil. Kürtaj için şuanda kaç yaşında doktora gelenler var haberin var mı M....ciğim?" yazdı. 

KONYA'DA FELSEFE ÖĞRETMENİ AÇIĞA ALINMIŞTI

Kısa bir süre önce Konya'da, sosyal medya hesabından beden eğitimi dersinde eşofman giyen kız öğrencilerle ilgili büyük tepki çeken mesajlar paylaşan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde görevli felsefe öğretmeni Ercan Harmancı, Milli Eğitim Bakanlığı'nca açığa alınmıştı. Merkez Selçuklu ilçesi Sancak Mahallesi'ndeki Ayşe Kemal İnanç Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde görev yapan felsefe öğretmeni Ercan Harmancı (44), sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından beden eğitim derslerinde eşofman giyen öğrencilerin zina yaptığını ileri süren mesajlar yayımlamıştı. Harmancı'nın mesajları, sosyal medyada büyük tepki toplamıştı.

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