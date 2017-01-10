Haber - Kamera: Ali AKSOYER / İstanbul Ataköy 5. Kısım Camii'nde cenaze namazı kılındığı sırada tentenin çökmesinin ardından enkaz kaldırma çalışmaları havadan görüntüledi. Onlarca işçinin iş makinesi eşliğinde yaptığı çalışmalar hava kamerasına yansıdı.
(Görüntülü Haber) TENTENİN ÇÖKTÜĞÜ CAMİ AVLUSUNDAKİ ÇALIŞMALAR HAVADAN GÖRÜTÜLENDİ
Haber - Kamera: Ali AKSOYER / İstanbul Ataköy 5. Kısım Camii'nde cenaze namazı kılındığı sırada tentenin çökmesinin ardından enkaz kaldırma çalışmaları havadan görüntüledi. Onlarca işçinin iş makinesi eşliğinde yaptığı...
10 Ocak 2017 Salı 17:26
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