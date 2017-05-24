(Görüntülü Haber) Tente faciası'nda bilirkişi raporu: İBB imamları asli kusurludur

Serpil KIRKESER / İSTANBUL, () ATAKÖY 5. Kısımda Ömer Duruk Camii'nde 3 kişinin hayatını kaybettiği ve 50 kişinin de yaralandığı 'tente faciasına' ilişkin hazırlanan bilirkişi raporu savcılığa ulaştı. Bilirkişi raporunda çökme riskini bilmelerine ve uyarılmalarına rağmen cemaate tente altında namaz kıldıran İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İmamları Mustafa K. ve Mustafa Ç.'nin asli kusurlu oldukları belirtildi. Caminin imam hatipleri Faruk Y. ve Adem K.'nın da cami avlusunda gerekli kontrolleri yapmamaları ve vatandaşların tente altına girmesini engellemedikleri gerekçesiyle tali kusurlu oldukları ifade edildi. Raporun kanaat bölümünde kazanın oluşumunda kasıt unsurunun bulunmadığı, ancak kazanın öngörülebilir ve alınacak önlemlerle önlenebilir nitelikte bir kaza olduğu görüşüne yer verildi.





7 SAYFALIK BİLİRKİŞİ HAZIRLANDI







Ömer Duruk Cami'nde 10 Ocak günü meydana gelen tente faciasına ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. 3 iş güvenliği uzmanı tente faciasında kusur oranlarına ilişkin 7 sayfalık bilirkişilik raporunu soruşturma savcısına sundu. "Olay 10 Ocak 2017 tarihinde saat 13.09 sıralarında Ataköy 5. Kısım'da bulunan Bakırköy Ömer Duruk Camii'nin tentelerinin üzerine biriken kar yüzünden çökmesi sonucu Feruzan Eryürek, Mustafa Ümit Şengezer ve Zihni Ganiç'in ölmesi ve birçok kişinin yaralanması şeklinde olmuştur" denilen bilirkişi raporunda kazanın meydana gelişi anlatıldı.





BELEDİYE YETKİLİLERİNE DURUM BİLDİRİLDİ







Olay bilirkişi raporunda şöyle anlatıldı: Öğle namazına müteakip iki adet cenazenin namazı kılınması için toplanıldı. Saat 11.00 sıralarında cami avlusundaki tentelerde biriken kar çökme tehlikesi oluşturdu. Demirlerinin eğik ve baskılı olduğunun görülmesi üzerine belediye yetkililerine durum bildirildi ve yardım istendi.





ZABITA GÖREVLİSİ TENTENİN ÇÖKEBİLECEĞİNİ ANONS ETTİ







Bakırköy Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Trafik ekiplerinden yetkililer camiye geldi. Ekipler 12.30 sıralarında cami önünden geçen trafiği düzenlendi. Tente üzerinde biriken kar yüzünden zabıta görevlisi Harun Özer megafondan ile avluda bulunan insanlara yoğun kar nedeniyle tentenin çökebileceğini anons etti, ve tente altının boşaltılmasını istedi. Vatandaşlarda tente altını boşalttı, tentenin altına emniyet şeridi çekilerek kapatıldı.





İMAMLARDAN 'KISA SÜREDE' KILMA DAVETİ







Fen İşleri Müdürlüğünden ekipler geldi ve cenaze namazına yakın cenaze namazının dışarıda kılınmasına yönelik anonsta bulundu. Olay günü 2 adet cenazenin olduğu, öğle namazı bittiğinde musallanın etrafındaki ikaz bantları hala durduğu, 3 adet tentenin ikisinin etrafında şerit olduğu görüldü. Tentenin altında namaz kılınmaması anonsunun tekrarlandığı buna rağmen cenaze başında duran imamlardan 'kısa sürede kılma' daveti üzerine cemaatin çoğunluğu tentenin altına girdi. Cenaze namazı kılındı, tabutlardan birinin çıkartılıp araca yüklendiği esnada tente çöktü.





"İBB İMAMLARI GÜVENLİKSİZ BİR DAVRANIŞ SERGİLEMİŞLERDİR"







Kusur değerlendirmesine ilişkin bölümde cenaze namazını İBB İmamları Mustafa K. ile Mustafa Ç.'nin kıldırdığı belirtilerek şu değerlendirmeye yer verildi: "Çökme riskini bilmelerine ve uyarılmalarına rağmen cemaati tente altına çağıran ve namazı kıldıran İBB imamları güvenliksiz bir davranış sergilemiştir. Eğer yapılan uyarıları dikkate alarak namazı açık alanda kıldırmış olsalardı bahse konu olan kaza yaşanmazdı. Çökme riskinin bilinmesine rağmen cemaati tenteler altına çağıran mevcut uyarılara rağmen namazı kıldıran İBB imamları Mustafa K. ve Mustafa Ç. meydana gelen kazada asli kusurludur" denildi.





"CAMİNİN İMAM HATİPLERİ TALİ KUSURLUDUR"







Bilirkişi raporunda şu ifadelere yer verildi: "Kazanın meydana geldiği Bakırköy Ömer Duruk Camii'nin imam hatiplerinin şüpheli Faruk Y. ve Adem K. olduğu anlaşılmıştır. Diyanet İşleri Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin 40. maddesine göre imam-hatipler 'Cami ve çevresinin temizliğini sağlamak ve bunun için gerekli tedbirleri almakla' yükümlüdür. Bakırköy Ömer Duruk Camii'nin imam hatipleri Faruk Y. ve Adem K.'nın yoğun kar yağışı olacağının bilinmesine rağmen tentenin kapatılmasını sağlamayarak kar birikmesine sebep oldukları, cami avlusunda gerekli kontrolleri yapmamaları sonucu vatandaşların tente altına girmesini engellemediği, cenaze namazını kıldıracak İBB imamları ile yeterli koordinasyonu sağlamadıkları anlaşılmıştır. İzah edilen nedenlerden dolayı Bakırköy Duruk Camii'nin imam hatiplerinin Faruk Y. ve Adem K. meydana gelen kazada tali kusurludur."





BAKIRKÖY BELEDİYESİNİN KUSURU YOK







Bakırköy Belediyesi Trafik Zabıta ve Fen İşleri ekiplerinin kaza meydana gelmeden önce olay yerine intikal ettiği, tentelerin etrafını güvenlik şeridi ile çevirip tentelerin altına girilmemesine yönelik gerekli anonsları yaptığının anlaşıldığı belirtilen bilirkişi raporunda Bakırköy Belediyesi Trafik Zabıta ve Fen İşleri ekiplerinin gerekli işlemleri yaptığı ve önlemleri aldığından meydana gelen kazada kusuru olmadığı ifade edildi. Bilirkişi raporunda caminin müezzini Selçuk D., temizlik görevlisi Ali R. M. , müftülüğün ve vatandaşların üstüne devrilen tenteyi yapan firmanın meydana gelen olayda kusurunun olmadığı belirtildi.





ÖNLENEBİLİR NİTELİKTE BİR KAZA OLDUĞU BELİRTİLDİ







Raporun sonuç ve kanaat bölümünde kazanın oluşumunda kasıt unsurunun bulunmadığı, ancak kazanın öngörülebilir ve alınacak önlemlerle önlenebilir nitelikte bir kaza olduğu görüşüne yer verildi.