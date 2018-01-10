(Görüntülü Haber) "Teneke Mahalle’den sıcak yuvaya

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA / İstanbul Pendik ve Sultanbeyli'de 'teneke mahalle'de çadırlarda yaşayan Roman aileler için iki yıl önce başlatılan "Romanlar için Yeni Bir Gelecek" projesiyle 18 aileye sıcak bir yuva sağlandı. Kelemet Çiğdem Türk ve eşi Sosyolog Prof. Dr. Ferhat Kentel'in kurduğu 'Ortak Hayaller Girişimi'nin başlattığı, Sultanbeyli ve Pendik Belediyeleri ile Pendik Kaymakamlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın destek verdiği "Dünden Bugüne Teneke Mahalle, Romanlar için Yeni Bir Gelecek" projesinin kapanışı gerçekleştirildi. Projenin kapanış programı Sultanbeyli Belediyesi Necmettin Erbakan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Programa Sultanbeyli Belediye Başkanı Mustafa Keskin, Edirne Roman Derneği Başkanı Turan Şanlı, projenin sahipleri Kelemet Çiğdem Türk ve eşi Sosyolog Prof. Dr. Ferhat Kentel ile roman aileleri katıldı. “ÇOCUKLAR OKULA GİDEMİYORDU, OKULLA BİR BAĞ KURAMIYORDU" Kelemet Çiğdem Türk, 2015 yılının Eylül ayında 'teneke mahalle' ile tanıştığını belirterek, “Tam da okulların açıldığı bir dönemdi. Buradaki çocuklar okula gidemiyordu, okulla bir bağ kuramıyordu. 'Ne yapabiliriz' diye yola çıkıp harekete geçtik. Bu süreçte en büyük destekçim eşim Ferhat Kenter oldu. Farklı bir sosyolojisi olan bir topluluk. Çoğu zaman çok kolay anlaşamadık kimi zaman. Ama şimdi birbirimizden ayrılamaz hale geldik, kucaklaşıyoruz her daim" dedi. “GELECEĞE DAİR UMUDUMUZ ARTIRAN BİR PROJE" Sultanbeyli Belediye Başkanı Mustafa Keskin ise, “Gerçekten muhteşem bir proje. Geleceğe dair umudumuz artıran bir proje. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Projede Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımız, Kaymakamlığımız, Pendik ve Sultanbeyli Belediyeleri ekonomik anlamda bazı ödemeler yapmıştır. Küçümsemiyorum ama Kelemet Hanım'ın bütün bu finansın yanında sevgi faktörü göz önüne alındığında bizim yaptıklarımızın hiçbir ehemmiyetinin olmadığını diğer kurumların yöneticilerinden özür dileyerek ifade etmem gerekiyor" diye konuştu. “ELEKTRİĞİMİZ YANIYOR, TELEVİZYONUMUZ OYNUYOR, SUYUMUZ VAR" Konuşmaların ardından evlerine kavuşan aileler, Prof. Dr. Ferhat Kentel'in sorularını yanıtladı. Kentel'in proje hayatınızda neleri değiştirdi sorusuna bir kadın, “Karanlıkta, susuz yaşıyorduk. Allah razı olsun Çiğdem Hanım bize elini uzattı. Şimdi, elektriğimiz yanıyor, televizyonumuz oynuyor, suyumuz var. Çocuklarımız tertemiz okula gidip geliyor" şeklinde yanıt verdi. Kentel'in 'meslek sahibi olmak için ne yapacaksınız' sorusunda diğer bir kişi ise, “Kendi işimiz olsun istiyoruz. Normalde benim çiçek tezgahım var ama belediye bırakmadığı için yapamıyoruz, belediye kaldırıyor. Ama sürekli bir yerimiz olsa isteriz. Akşam evime gideyim, sabah gelip tezgahımı açayım. Başkasına muhtaç olmayayım" diye cevap verdi. ÇOCUKLAR SAHNEYE ÇIKIP OYNADI Programın sonunda roman şarkılarının yer aldığı bir müzik dinletisi yapıldı. Bazı çocuklar bu sırada sahneye çıkarak 'roman havası' oynadı. Aileleri ise yerlerinde şarkılara eşlik etti. Öte yandan proje sürecinde çekilen fotoğrafları ise kültür merkezinde sergilendi.