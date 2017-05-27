(Görüntülü Haber) Tendürek şehidi uzman çavuş Doğan son yolculuğuna uğurlandı

AĞRI’nın Tendürek Dağı’nda teröristlerle girilen çatışmada şehit olan 24 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Abuzer Doğan, Kayseri'de düzenlenen törenle gözyaşları arasında Garnizon Şehitliğinde toprağa verildi. Törende şehitin ağabeyi Berkan Doğan tabutun başında gözyaşlarıyla Mehmet Akif Ersoy'un Çanakkale Şehitlerine şiirinin son dizesini okuyarak, 'İsteme benden makber/ Sana aguşunu açmış duruyor Peygamber'' dedi. Ağrı'nın Doğubayazıt İlçesi yakınlarında Tendürek Dağı'nda PKK'lı tereröstlerle girilen çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Abuzer Doğan'ın cenazesi, Asker Hastanesinden alınarak, önce helallik için Kayseri'nin merkez Melikgazi İlçesi Gesi Cumhuriyet Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi'ndeki baba evine getirildi. Şehidin baba ocağına getirilen cenazesi, çalıştığı yurt dışından gelen babası Durmuş Doğan, annesi Fatma Doğan, eşi Emine Doğan ve kardeşleri tarafından gözyaşları içerisinde karşıladı. Bina önünde toplanan kalabalık, okunan duaların ardından şehide haklarını helal etti. Şehit cenazesi daha sonra Kalemkırdı Camisine getirildi. Buradaki törene Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, Sivas Valisi Davut Gür, Kayseri Milletvekilleri Taner Yıldız, İsmail Tamer, Kayseri Garnizon Komutan vekili Hava Tuğgeneral Selçuk Aygün, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik ile ilçe belediye başkanları, daire müdürleri, şehidin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kayseri'de bir lisede edebiyat öğretmeni olan şehidin ağabeyi Berkan Doğan, bir yakının kolunda, kardeşinin ay- yıldızlı bayrağa sarılı tabutunun başına geldi. Önce tabutun önündeki fotoğrafını öpüp sonra hıçkırı hıçkıra Mehmet Akif Ersoy'un Çanakkale Şehitlerine şiirinin son dizesini okuyarak, 'İsteme benden makber/ Sana aguşunu açmış duruyor Peygamber'' diye bağırdı. Sonra gözlaşları içinde kardeşinin tabutunu okşayıp, cenaze namazına durdu. Şehit ağabeyi, Kayseri Valisinin kendisine başsağlığı dilediği sırada da, ''Şehidimizin kanı yerde kalmadı çok şükür'' dedi Kılınan namazın ardından aslen Sivas'ın Gürün İlçesinden olan Abuzer Doğan'ın cenazesi, Kayseri Garnizon Komutanlığına ait halk arasında Kartal olarak bilinen şehitlikte gözyaşları arasında toprağa verildi.