(Görüntülü Haber) Temsili Bandırma Vapuru'nda 19 Mayıs

Tufan DALGIÇ / ERDEK(Balıkesir), ( ) - BALIKESİR Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi, bu yıl 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı, Atatürk'ün Samsun'a çıktığı Bandırma Vapuru'nu temsilen kiraladıkları Ro-Ro Gemisi'nde kutladıl. Erdek'ten hareket eden gemideki kutlama törenleri, Balıkesir'in ada olan ilçesi Marmara ve Avşa Adası'nda da devam etti. Bandırma Vapuru'nu temsilen kiralanan ve Türk Bayrakları'nın yanı sıra Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın posterleri ile donanan Bandırma Vapuru'nu temsilen kiralanan Ali Taha Ciner isimli Ro-Ro, Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Büyükşehir Belediye Başkanı Edip Uğur, davetliler ve 140 lise ve üniversite öğrencisi ile Erdek Limanı'ndan ayrıldı. Farklı bir 19 Mayıs Bayramı kutlamalarının yapıldığı Ro-Ro'da, halk oyunları ekiplerinin yanı sıra müzik grupları da sahne aldı. Törende konuşan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Edip Uğur, bayramlarını kutladığı gençlere şöyle seslendi: "Sevgili gençler yüz bilerce şehit verilerek sıkıntı ve yokluk içinde büyük özverilerle kurulan Türkiye Cumhuriyeti sizlere emanettir. Bu değerli emaneti korumak ve gelecek kuşaklara en iyi şekilde aktarmak, en başta gelen görev ve sorumluluğunuzdur. Bizler de Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak, Bandırma'dan başlayan bu kutlu yürüyüşün bu yıl ruhuna uygun olarak, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı törenlerini siz sevgili gençlerimizle birlikte Bandırma vapurumuzla kutlamak istedik. Yakın bir gelecekte ülke yönetiminde söz sahibi olacak, Türkiye Cumhuriyetini omuzlarınızda yükselteceksiniz." Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı da Başkan Edip Uğur'un, "19 Mayıs'ı gemide kutlayalım" teklifinin kendisini de heyecanlandırdığını belirtip, "Bir farklılık ortaya koymak istedik. Bu yıl 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarını bu şekilde gerçekleştirdik" dedi. Bandırma Vapuru'nu temsil eden gemi kutlamalarını Marmara İlçesi ve Avşa Adası'na da giderek burada da sürdürdü.