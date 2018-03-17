Haber-Kamera: Alper KORKMAZ - İSTANBUL Bahçelievler'de bir temizlik görevlisinin sokaklarda çalışırken kullandığı tekerlekli çöp kovasıyla ilgi odağı oldu. 16 yıldır belediyede temizlik görevlisi olarak çalışan 49 yaşındaki iki çocuk babası Sinan Sertdemir çalışırken kullandığı tekerlekli çöp kovasını çöpte bulduğu çiçeklerle süsledi. Bahçelievler'de bütün gün sokaklarda temizlik yaparken çiçekli çöp kovasıyla dolaşan temizlik görevlisi görenlerin ilgisinden de memnun. Çiçekleri çok sevdiğini ve doğanın daha güzel olmasını istediğini söyleyen Sertdemir, "İnsanlar duvarlara bakacağına çiçeklere baksın istedim. Temizliğimizi yaptığımızda daha güzel olsun. İnsanların tepkisi de güzel. Hep fotoğraflarımı çekiyorlar. Memnun kalıyorlar onlar da. Fotoğraf çekilmek istiyorlar benle ama yasak olduğunu söylüyorum. Habersiz çekiyorlar" diye konuştu.
(Görüntülü Haber) Temizlediği sokaklarda ilgi odağı oluyor
Haber-Kamera: Alper KORKMAZ - İSTANBUL Bahçelievler'de bir temizlik görevlisinin sokaklarda çalışırken kullandığı tekerlekli çöp kovasıyla ilgi odağı oldu. 16 yıldır belediyede temizlik görevlisi olarak çalışan 49 yaşındaki...
17 Mart 2018 Cumartesi 10:36
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