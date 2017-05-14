TEM Otoyolu İstanbul istikameti Bolu-Abant Kavşağı kesiminde yol yapım çalışmaları nedeniyle yoğunluk yaşanıyor. Sürücülerin Çaydurt Kavşağı kesiminden D-100 karayolunu tercih etmeleri öneriliyor.
(Görüntülü Haber) TEM Otoyolu'nun Abant Kavşağı bölgesinde trafik yoğunluğu
TEM Otoyolu İstanbul istikameti Bolu-Abant Kavşağı kesiminde yol yapım çalışmaları nedeniyle yoğunluk yaşanıyor. Sürücülerin Çaydurt Kavşağı kesiminden D-100 karayolunu tercih etmeleri öneriliyor.
14 Mayıs 2017 Pazar 21:46
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