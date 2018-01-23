Özgür Deniz KAYA / İSTANBUL () İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), TEM Otoyolu Metris Kavşağı’ndaki çalışmalar sebebiyle iki şeridin bu geceden itibaren 30 gün boyunca kapalı olacağını duyurdu. İBB’den yapılan açıklamada, şöyle denildi: "Metris Kavşağı'nda trafik akışını rahatlatacak önemli bir soruna neşter vuruyor. TEM Otoyolu Metris Kavşağı Sultangazi yönünde oluşan trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla 4.5 kilometre yan yol ve köprü çalışması bu gece yarısı başlıyor. İnşaat süresince TEM otoyolu birer şerit daraltılacak. İBB Altyapı Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yapılan Metris kavşağı 30 günde tamamlanması planlanıyor. Çalışmalar süresince işaret ve işaretçilere uyulması ve inşaat sahasında daha dikkatli araç sürülmesi önemle duyurulur.”
(Görüntülü Haber) TEM otoyolu Metris Kavşağı'nda yan yol köprü çalışması bu gece başlıyor; 2 şerit 30 gün kapanacak
Özgür Deniz KAYA / İSTANBUL () İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), TEM Otoyolu Metris Kavşağı’ndaki çalışmalar sebebiyle iki şeridin bu geceden itibaren 30 gün boyunca kapalı olacağını duyurdu. İBB’den yapılan...
23 Ocak 2018 Salı 18:28
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