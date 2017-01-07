Haber-Kamera: İdris TİFTİKCİ - İSTANBUL TEM Otoyolu, adeta otoparka döndü. Dün akşam bastıran kar yağışı nedeniyle TEM'de ilerleyemeyen sürücüler, araçlarını yol kenarına bırakarak yaya olarak evlerinin yolunu tuttu. Bugün TEM Otoyolu Gaziosmanpaşa mevkii Ankara istikametinde çok sayıda aracın yol kenarlarında park halinde olduğu görüldü. Araçlar, kar yağışının devam etmesi nedeniyle sahipleri tarafından henüz alınamadı.
(Görüntülü Haber) TEM otoparkı
Haber-Kamera: İdris TİFTİKCİ - İSTANBUL TEM Otoyolu, adeta otoparka döndü. Dün akşam bastıran kar yağışı nedeniyle TEM'de ilerleyemeyen sürücüler, araçlarını yol kenarına bırakarak yaya olarak evlerinin yolunu tuttu....
07 Ocak 2017 Cumartesi 12:04
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