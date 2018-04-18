(Görüntülü Haber) TEM'i birbirine katan "yarış" kazası kamerada

Zeki GÜNAL - Ersan SAN - İrem ÇAKAR - İstanbul - FATİH Sultan Mehmet Köprüsü girişi Kavacık mevkisinde meydana gelen zincirleme trafik kazası nedeniyle TEM Otoyolu Edirne İstimaketi bir süre trafiğe kapandı. Kaza saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Yarışan araçların neden olduğu kaza bir sürücünün kamerasına da yansıdı. Makas atarak ilerleyen iki araçtan biri zincirleme kazaya neden oldu. Feci kazaya 4 araç karıştı. Olay yerine ambulans ve itfaiye ekibi sevkedildi. Yaralı 3 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bu sırada TEM Otoyolu yaklaşık 30 dakika trafiğe kapandı. Araçların yol kenarına alınmasının ardından yol trafiğe açıldı.