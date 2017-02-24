Haber: Ezgi ÇAPA- İSTANBUL TEM Otoyolu Gaziosmanpaşa mevkii Edirne İstikametinde meydana gelen kaza kameralara yansıdı. Bugün saat 10.00 sıralarında meydana gelen kazada direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü önce yol kenarındaki refüje çıktı, ardından yola savruldu. Yeniden refüj üzerine çıkan araç ilerlemeye devam etti. Metrelerce yol kenarındaki alanda ilerleyen araç devrilerek durdu. Sürücüsünün yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı öğrenilen kaza saniye saniye kameraya yansıdı.
(Görüntülü Haber) TEM'DEKİ KAZA KAMERADA; KAZA YAPTI AMA DURMADI
Haber: Ezgi ÇAPA- İSTANBUL TEM Otoyolu Gaziosmanpaşa mevkii Edirne İstikametinde meydana gelen kaza kameralara yansıdı. Bugün saat 10.00 sıralarında meydana gelen kazada direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü önce yol kenarındaki...
24 Şubat 2017 Cuma 12:01
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