KOCAELİ BEKİRDERE RAMPASINDA DA YOĞUN TRAFİK TEM Otoyolu Kocaeli Bekirdere rampası İstanbul yönünde trafik yoğunluğu yaşanıyor. Araçlar güçlükle ilerlerken, uzun konvoylar oluştu. Vatandaşlar saatlerdir trafikte bekleyişi sürüyor.
(Görüntülü Haber) TEM'de yol çalışması nedeniyle kilometrelerce araç kuyruğu (2)
KOCAELİ BEKİRDERE RAMPASINDA DA YOĞUN TRAFİK TEM Otoyolu Kocaeli Bekirdere rampası İstanbul yönünde trafik yoğunluğu yaşanıyor. Araçlar güçlükle ilerlerken, uzun konvoylar oluştu. Vatandaşlar saatlerdir trafikte bekleyişi sürüyor.
15 Mayıs 2017 Pazartesi 09:10
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